Emmanuel Macron se prend un œuf en pleine tête au Salon de l'agriculture (VIDEO)

Dans une ambiance électrique, le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron était en visite au Salon de l'agriculture ce mercredi 1, à Paris. Arrivé avec une heure de retard, le leader d'En Marche n'a pas reçu un très bon accueil. Confronté à une foule assez hostile et échauffée par la présence des nombreux journalistes, il a reçu un oeuf en pleine tête alors qu'il discutait. Un incident filmé par un jeune homme présent sur les lieux.

Emmanuel Macron s'est montré moins précautionneux que son adversaire au présidentielle François Fillon également présent à l'événement. Le candidat LR, plus que jamais empêtré dans l'affaire des emplois présumés fictifs, s'est protégé d'un cordon de sécurité pour éviter tout débordement et mouvement de foule. Pour sa part le candidat d'En Marche ne s'est muni d'aucune protection et l'a payé d'un projectile alimentaire en pleine tête.

Déjà en juin dernier, alors qu'il était encore ministre de l'Economie, Emmanuel Macron avait été visé par un jet d'oeufs lors d'un déplacement à la poste de Montreuil. Il avait été accueilli par des manifestants anti-loi Travail très hostiles, jetant des boulettes de papiers et des oeufs dans sa direction, alors qu'il devait dévoiler le timbre émis pour les 80 ans du Front Populaire. Très encadré à l'époque par son service d'ordre, Macron avait échappé au projectile contrairement à l'homme qui l'accompagnait.

(Voir ci-dessous la vidéo du lancé d'oeuf sur Macron à la poste de Montreuil)