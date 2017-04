Emmanuel Macron veut faire passer le prix du paquet de cigarettes à dix euros (vidéo)

Afin de lutter contre le tabagisme, Emmanuel Macron veut faire passer le paquet de cigarettes à dix euros. Si la proposition n'est pas inscrite dans son programme, elle entre dans le cadre de ses propositions concernant la Santé dont le premier objectif est l'amélioration de la prévention contre le tabagisme.

Comme l'a dit Emmanuel Macron le 2 mars dernier face à Michel Cymes sur RTL, il est "favorable à continuer la politique d'augmentation des prix" et justement à un paquet à "la frontière symbolique" de dix euros. Pour autant ce n'est pas le seul moyen qu'il compte mettre en œuvre pour réduire le tabagisme et le nombre de morts qu'il entraine chaque année: près de 75.000 personnes meurent à cause du tabagisme tous les ans.

Le candidat du mouvement En Marche! compte aussi lutter contre le tabagisme en permettant aux étudiants en santé d'effectuer un "service sanitaire" de trois mois afin de mettre en place des actions de prévention dans les écoles.

Mais face à la grogne des buralistes, qui voient d'un mauvais œil chaque augmentation des prix des paquets, Emmanuel Macron propose un accord sur le prix des cigarettes au niveau européen pour "lutter contre la contrebande" et aussi de diversifier le métier des buralistes, sans pour autant donner d'exemples.

Aujourd'hui, cela fait dix ans qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics et le paquet coûte sept euros et compte environ 80% de taxes mais il y a toujours autant de dècés chaque année: selon Emmanuel Macron, la prévention dans les écoles n'est pas suffisante. Le candidat veut faire de la prochaine génération à naître "la première génération sans tabac" et "la révolution de la prévention" est le premier point de son programme Santé.

(Voir ci-dessous la vidéo des propositions d'Emmanuel Macron contre le tabagisme)