Emploi: selon El Khomri 70% des nouveaux métiers viennent du numérique

Depuis 2010, parmi les nouveaux métiers répertoriés par Pôle emploi, sept sur dix appartiennent au domaine du numérique, un secteur qui recrutera 191.000 personnes d'ici 2022, a déclaré ce mardi 17 la ministre du Travail Myriam El Khomri. "Sur 149 nouveaux métiers apparus depuis 2010, tels qu'ils sont recensés par le référentiel ROME de Pôle emploi, 105 appartiennent au domaine du numérique", soit 70,5%, a dit la ministre, selon le texte de son discours en ouverture des Rencontres de l'Emploi, un colloque organisé par Pôle emploi.

En France, "50.000 postes sont non pourvus dans le secteur du numérique et 191.000 postes seront à pourvoir d'ici 2022", a-t-elle ajouté. "Parler du numérique et d'emploi, c’est souvent faire peur, car chacun pense aux emplois qui seraient menacés (...) ou aux secteurs d'activité qui seraient +ubérisés+", a admis la ministre.

Mais "la loi travail a posé les bases de protections inédites", a-t-elle assuré, citant le droit à la déconnexion, le compte personnel d'activité, censé permettre à ceux qui en ont besoin de se former, et la nouvelle obligation des plateformes comme Uber de verser des cotisations formation et accidents du travail pour leurs collaborateurs.

Myriam El Khomri a aussi vanté les mérites du label Grande Ecole du numérique, lancé fin 2015 par le gouvernement, qui "rassemble un réseau de 171 formations sur l'ensemble du territoire" et bénéficie à "4.000 jeunes".