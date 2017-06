Emplois fictifs: Marielle de Sarnez dénonce un "déferlement de malveillance"

Ephémère ministre des Affaires européennes, puis pressentie pour diriger le groupe MoDem à l'Assemblée nationale, Marielle de Sarnez devrait finalement obtenir la présidence d'une commission. Cela à la suite des accusations d'emplois fictifs d'assistants parlementaires européens qui pèsent sur le parti centriste et qui a conduit à l'exfiltration des ministres centristes mercredi 21.

De quoi réduire en miettes leurs efforts pour retrouver le gouvernement. "Ces dernières semaines auraient dû être les plus belles de ma vie politique. Elles ont été les plus tristes", a-telle écrit samedi 24 dans une longue tribune publiée sur Facebook.

Elle y explique à quel point l'élection d'Emmanuel Macron a été importante car il est capable selon elle d'"emporter sur sa route tous les conservatismes et tous les préjugés", après des décennies d'une "droite de plus en plus sectaire et (d'une) gauche de plus en plus idéologue".

Des efforts anéantis par une "déferlement de malveillance" qu'elle n'aurait pas imaginé qu'il "puisse exister même aux pires moments de notre histoire politique". "Je me suis sentie meurtrie, abîmée. Mes proches aussi, en particulier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec moi toutes ces dernières années", poursuit-elle, défendant également François Bayrou.

Cet incroyable emballement médiatique finira par laisser place au discernement. Et nous reviendrons, je le souhaite, dans un monde où les choses seront remises à leur place, et où la sérénité retrouvée permettra de rétablir la simple vérité" promet-elle, de même que de ne "jamais cesser le combat".