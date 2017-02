En difficulté, François Fillon déjeune avec Nicolas Sarkozy

"Je vais déjeuner demain avec Nicolas Sarkozy avec qui je me suis entretenu ce matin", a déclaré François Fillon mardi 14, lors d'une intervention devant les députés LR à l'occasion de leur réunion de groupe à l'Assemblée nationale, racontent les participants. Empêtré dans les accusations d'emplois d'attaché parlementaire présumés fictifs de sa femme et de deux de ses enfants, le candidat LR à la présidentielle de 2017 cherche une façon de reprendre la main.

Invité de la matinale de RTL ce mercredi 15, Christian Jacob, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée et soutien de François Fillon a indiqué que le candidat de la droite à la présidentielle souhaitait profiter de l'expérience de Nicolas Sarkozy.

Ce déjeuner avec son ancien adversaire à la primaire du parti Les Républicains doit permettre à François Fillon de remonter la pente. D'après l'entourage de Nicolas Sarkozy, les deux hommes devraient se retrouver rue de Miromesnil, où l'ancien chef de l'Etat a ses bureaux. Ce dernier a d'ailleurs critiqué la situation: "vous vous rendez compte ! Il m'a fallu deux ans pour remettre la famille en ordre de marche, et il ne lui aura pas fallu deux mois pour raviver toutes les guerres internes. Quel gâchis", a-t-il répété en boucle auprès de ses visiteurs, raconte Le Parisien.

Dans le camp de Fillon, les réactions autour de cette entrevue sont multiples. Un vieux baron du parti LR y voit une initiative stratégique pour calmer les sceptiques: "iI a pris son téléphone avant d'aller voir les députés à l'Assemblée. C'est plutôt malin, car ça a permis de leur annoncer en direct la nouvelle de ce rendez-vous et de calmer ceux qui étaient le plus remontés contre lui, en l'occurrence les sarkozystes." En effet, dix-sept parlementaires LR s'étaient réunis lundi soir pour évoquer le PenelopeGate et constater "l'impossibilité (pour François Fillon, NDLR) de faire campagne". Un autre d'ironiser: "c'est quand même un comble qu'il aille se réfugier chez Sarkozy au moment même où il se retrouve face aux pires difficultés, lui qui ne s'est jamais gêné de s'en affranchir".