EN DIRECT - Elections législatives 2017: le vote a commencé, les bureaux bien moins fréquentés que lors de la présidentielle

11h24: De son côté, c'est à Troyes, ville dont il est maire, que François Baroin a rempli son devoir citoyen.

11h21: Le Garde des sceaux, François Bayrou, a voté à Pau.

Législatives : François Bayrou a voté à Pau https://t.co/nISCrNxM4A — Votsh (@Votsh64) 11 juin 2017

11h02: Marine Le Pen (FN), qui se présente pour la troisième à l'élection législative, vient de voter dans son bureau d'Hénin-Beaumont

11h00: Les chiffres de la participation seront connus dans une heure maintenant. D'après les premières observations, qui n'ont pas valeur d'estimation officielle, le niveau de l'abstention s'annonce très élevé.

10h49: Le président Emmanuel Macron est actuellement dans sa maison du Touquet. Il devrait voter dans son bureau de vote avant midi avant de regagner la capitale.

10h47: Les 530 candidats de La République en Marche, dont très peu sont des députés sortants, ex-socialistes pour la plupart, font face à des adversaires souvent bien implantés localement.

10h12: "Beaucoup moins de monde que pour l’élection présidentielle, il n’y a pas un chat" déclare au micro de la radio Europe 1, une électrice d'un bureau situé danse le lycée Janson de Sailly dans le XVIe arrondissement de Paris.

10h03: Benoît Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle, qui a fini largement derrière la barre qualificative pour le second tour, est arrivé à son bureau de vote de Trappes. Il est candidat à sa succession pour la 11e circonscription des Yvelines.

9h55: Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat au numérique et candidat dans la 16e circonscription de Paris, a voté. Il doit faire face à 23 autres candidats et à un sortant de taille: Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS.

9h46: L'ancien président de la République François Hollande arrive –à pied– à son bureau de vote dans la ville de Tulle (Corrèze).

9h37: Beau temps, sentiment d'une élection jouée d'avance, inversion du calendrier électoral... Tout semble réuni pour atteindre une abstention record. Depuis le choix de placer les législatives après la présidentielle, la mobilisation n'a cessé de reculer. La participation était de 64% en 2002, 60% en 2007 et 57% en 2012. Une chose est sûre: on sera ce soir loin, très loin même, du record de 1978 et sa participation de... 83%!

9h25: La ministre des Outre-mer Annick Girardin, qui est candidate à Saint-Pierre-et-Miquelon, est dans une situation délicate à l'issue du premier tour. Elle a obtenu le même score que son adversaire Stéphane Lenormand (Archipel demain), vice-président du conseil territorial (41,59%). En cas de défaite au deuxième tour, la ministre sera obligée de démissionner du gouvernbement d'Edouard Philippe.

9h19: Parmi les candidats qui se présentent au législatives, 42% sont des femmes. Dans l'Assemblée sortante, les femmes ne représentent que 26,9% des députés -155 sur 577- ce qui était cependant un record.

9h04: Un total de 7.882 candidats se présentent au premier tour. C'est environ 1.200 de plus qu'il y a cinq ans.

8h47: La nouvelle Assemblée nationale promet au moins d'être fortement renouvelée. Pas moins des 40% des sortants ont choisi de ne pas se représenter (ils n'étaient que 20% en 2012). La loi sur le non-cumul des mandats, et la vague possible des candidats LREM ont poussé beaucoup de députés à se rabattre sur leurs mandats locaux.

8h41: Sur les premières images diffusées par les médias, la plupart des bureaux de vote n'ont qu'une faible affluence. Les premiers chiffres de la participation seront connus à midi. Selon les enquêtes d'opinion, l'abstenton pourrait atteindre jusqu'à 50%.

8h31: L'enjeu du vote est d'élire 577 députés à l'Assemblée nationale, dont 11 représentant les Français installés à l'étranger. Chaque circonscription représente environ 125.000 habitants.

8h19: Le Premier ministre Edouard Philippe a voté dans son bureau de vote du Havre, ville dont il était maire jusqu'à sa nomination à Matignon. Il n'a pas glissé de bulletin dans l'urne, son bureau étant l'un de ceux utilisant le vote sur machine.

8h17: Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des territoires et candidat, s'est présenté quasiment dès l'ouverture de son bureau de vote à Motreff, dans le Finistère.

8h11: L'un des plus gros enjeux du scrutin concerne les scores des membres du gouvernement. Six ministres sont en effet candidats à cette élection législative. Et le président a déjà prévenu: en cas de défaite, la démission sera la seule issue (bien qu'elle ne soit légalement pas obligatoire). Le sort de Richard Ferrand, visé par une affaire, sera particulièrement scruté.

8h: Les bureaux de vote ont officiellement ouverts pour le premier tour des législatives.

Le premier tour des élections législatives se déroule ce dimanche 11 en France métropolitaine et dans certains territoires d'outre-mer (les autres ayant voté samedi 10). Les Français de l'étranger, quant à eux, ont rempli leur devoir citoyen les 3 et 4 juin derniers afin de permettre deux semaines de campagne d'entre-deux-tour pour les candidats qui se sont qualifiés au second tour et qui ont parfois des circonscriptions très étendues.

Ce scrutin est crucial pour Emmanuel Macron, en quête d'une large majorité qui lui permettra de mener ses réformes, à commencer par celle du code du travail, face aux deux partis traditionnels de droite (Les Républicains) et de gauche (Parti socialiste), affaiblis. La nouvelle Assemblée sera profondément renouvelée, notamment parce que plus de 200 députés sortants ne se représentent pas.

Le nouveau président pourrait voir près -voire plus- de 400 députés étiquetés à ses couleurs entrer au Palais Bourbon. Un raz-de-marée presque sans équivalent sous la Ve République, comparable au plébiscite en faveur du général De Gaulle en juin 1968. Les perdants annoncés, du PS à LR en passant par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, misent toutefois sur un sursaut de leurs électorats respectifs, voire sur une abstention record qui pourrait rebattre les cartes.

De son côté, après un score historique à la présidentielle (33,9%), moins élevé cependant que dans ses ambitions, l'extrême droite conduite par Marine Le Pen compte sur ses 10,7 millions d'électeurs pour s'installer comme "la première force d'opposition".