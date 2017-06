EN DIRECT - Elections législatives: le vote pour le second tour a commencé

9h07: Emmanuel Macron vient de voter. On note l'absence de son épouse Brigitte à ses côtés alors qu'elle était présente dimanche 11 lors du premier tour.

8h49: Emmanuel Macron se dirige vers l'hôtel de ville du Touquet pour aller voter. Bien que le bureau de vote n'est distant que de 400 mètres de son domicile, il fera le trajet en voiture pour des raisons de sécurité.

8h33: Un total de 1.146 candidats, dont 40% de femmes, sont en lice dans 571 duels et une triangulaire pour tenter de décrocher l'un des 573 sièges de députés encore en jeu pour un mandat de cinq ans. A noter que dans une circonscription, la 2e de l'Aveyron, une seule candidate (LREM) est au second tour: son adversaire LR a décidé de se retirer entre les deux dimanches de vote.

8h25: Le Premier ministre Edouard Philippe vient de voter dans la ville du Havre, dont il était le maire avant de démissionner pour se consacrer pleinement à Matignon.

8h23: Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires et candidat aux législatives dans la 6e circonscription du Finistère, vient de voter. Il est arrivé largement en tête au premier tour.

8h16: Quel sera le niveau d'abstention de ce second tour, alors que les observateurs annoncent déjà une large victoire pour LREM? Au premier tour l'abstention s'était élevée à un niveau record pour une législative de 51,29%. Le temps estival de ce dimanche laisse déjà penser à un niveau élevé.

8h06: Emmanuel Macron devrait voter relativement tôt, sans doute avant 9h, pour se rendre ensuite au Mont Valérien et célébrer l'appel du 18 juin.

8h: Le vote pour le second tour de législatives a débuté dans les 67.000 bureaux de vote de France métropolitaine.

Pour la quatrième fois en deux mois, plus de 47 millions d'électeurs sont appelés à voter pour ce second tour des élections législatives qui devrait être marqué par une nouvelle poussée de l'abstention. Le vote a commencé dès samedi en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En métropole, les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18h00 dimanche, 20h00 dans les grandes villes (les horaires d'ouverture à consulter en cliquant ICI).

Le chef de l'Etat attend de ce scrutin "une confirmation" qui lui permettrait d'appliquer sa politique, notamment les ordonnances controversées sur la réforme du code du travail, après le succès de la République en Marche au premier tour. Avec 32,3% des voix le 11 juin, la formation d'Emmanuel Macron, alliée au MoDem, est en effet en position de l'emporter dans 400 et jusqu'à 470 circonscriptions sur 577, selon les projections des instituts de sondage.

Loin derrière, les deux familles politiques, droite et gauche, qui structurent la vie politique française depuis des décennies devraient enregistrer de sérieux revers, avec l'effondrement du Parti socialiste et Les Républicains en grande difficulté. Ces derniers ne peuvent espérer décrocher, selon les projections, que de 60 à 132 sièges, contre plus de 200 dans l'Assemblée sortante. Quant au PS et à ses alliés, ils ne pourront compter que sur quelques dizaines de représentants au Palais Bourbon.

Quant au Front national et à La France insoumise, ils n'ont pas réussi à capitaliser sur leurs bons scores à la présidentielle. Avec 13,74% des voix au premier tour, FI et le PCF ne peuvent espérer obtenir qu'un nombre de députés suffisant pour constituer un groupe à l'Assemblée (le seuil est fixé à 15). Objectif qui semble hors de portée du FN (13,3% dimanche), crédité de 1 à 5 sièges.