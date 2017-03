EN DIRECT - Fillon dans la tourmente: Juppé va prendre la parole à 10h30, Sarkozy propose une réunion pour "trouver une sortie"

10h09: Selon L'Obs, qui cite des proches d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux renoncerait à se présenter face à François Fillon.

10h07: Nicolas Sarkozy appelle à "trouver une voie de sortie digne et crédible à une situation qui ne peut plus durer". "Face à la gravité de la situation (...) chacun a le devoir de tout faire pour préserver l'unité", a écrit l'ancien président dans son communiqué de ce lundi matin.

10h04: Sur Twitter, Xavier Bertrand a salué "toute démarche qui permet l'unité, condition de la victoire" après le communiqué de Nicolas Sarkozy qui propose une rencontre avec François Fillon et Alain Juppé.

10h: Alain Juppé doit prendre la parole dans une demi-heure pour clarifier sa position sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle.

Lui a dit et répété qu'il ira "jusqu'au bout", que "personne ne peut (l')empêcher d'être candidat". Contre vents et marées. Et la tempête se déchaîne contre François Fillon, candidat investit par son camp pour le représenter à la présidentielle des 23 avril et 6 mai prochains. Mais ça c'était avant. Avant les révélations du Canard enchaîné sur l'emploi présumé fictif de son épouse Penelope et de deux de ses enfants. Avant les polémiques, les défections, les sondages catastrophiques.

François Fillon veut être candidat, mais le pourra-t-il? La journée de ce lundi 6 pourrait être décisive. Au lendemain du rassemblement des supporters fillonistes dimanche au Trocadéro et de son passage au 20h de France 2 pour réaffirmer sa volonté d'être candidat, ce sont ses adversaires qui avancent leurs pions. Dans la matinée, à 10h30, Alain Juppé doit ainsi faire une déclaration depuis sa mairie de Bordeaux, tandis qu'un comité politique de LR est programmé à 18h. En début de matinée, Nicolas Sarkozy a également fait savoir qu'il propose aux deux ex-Premiers ministres une réunion à trois pour "trouver une voie de sortie".