EN DIRECT - Lycée à Grasse et FMI à Paris: deux attaques simultanées, plusieurs victimes et un suspect arrêté

16h07: (Grasse) "Ce sera à mon successeur de décider ce qu'il fera ensuite. Mais pour l'heure, l'etat d'urgence est adapaté à un certains nombres de risques", a également déclaré le chef de l'Etat. Pour lui, l'attaque au FMI et la fusillade de Grasse conduisent à justifier l'état d'urgence.

16h01: (Grasse) François Hollande a pris la parole depuis la Corrèze. "L'enquête est en cours mais même s'il n'y a pas de lien direct avec une entreprise terroriste, nous restons extrêmement prudents. J'ai annoncé que l'état d'urgence durerait jusqu'au 15 juillet", a-t-il déclaré précisant que ce régime d'exception n'était pas "une procédure permanente".

15h57: (Grasse) L'intervention des forces de l'ordre est terminée selon l'application SAIP du ministère de l'Intérieur.

15h52: (Grasse et FMI) François Hollande s'exprimera à 16h depuis la Corrèze.

15h49: (Grasse) La piste d'un deuxième homme, en fuite, a été totalement écartée par les enquêteurs.

15h46: (Grasse) Parmi les huit blessés, trois ont été transférés à l'hôpital. Ils ont été touchés par des plombs. Les cinq autres auraient des blessures sans gravité.

15h44: (Grasse) Selon les informations de BFMTV, le lycéen interpellé, auteur présumé de la fusillade, serait le fils d'un élu de la mairie de Grasse.

15h42: (Grasse) Elève en terminal, un lycéen de 17 ans a témoigné auprès de Nice-Matin. "J’étais en cours, quand on a entendu des coups de feu. Par la fenêtre de notre salle qui est au dernier étage, j’ai vu un mec avec un pistolet à plombs tirer à deux reprises sur notre proviseur, dans la cour de récréation", a-t-il déclaré. Et d'ajouter: "il a fait preuve d’un sang-froid incroyable, j’étais trop loin pour entendre ce qu’il lui disait, mais il est resté calme, même après avoir été touché par un premier tir. Malgré le plomb dans le bras, il a continué à essayer de le ramener à la raison".

15h37: (Grasse) Bruno Le Roux a fait état d'un nouveau bilan. Il y aurait huit blessés.

15h32: (FMI) Sur Twitter, Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et financières, a lui aussi condamné l'attaque qui a eu lieu ce midi à l'encontre du siège européen du FMI.

Je condamne fermement l'attentat contre les bureaux parisiens du FMI. Plein soutien à l'employée blessée, à l'institution et à ses agents — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 16 mars 2017

15h29: (Grasse) L'Académie de Nice a indiqué que le confinement des établissements scolaires de Grasse a été levé, sauf pour le lycée Tocqueville.

15h25: (Grasse) Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, s'est exprimé depuis Matignon suite à la fusillade à Grasse. "Je voudrais saluer la grande réactivité des forces de sécurité", a-t-il notamment déclaré.

15h22: (Grasse) Le parquet de Grasse fera une déclaration à 17 heures.

15h12: (FMI) Selon le préfet de Paris, Michel Cadot, il semblerait "que ce soit un engin pyrotechnique ou un gros pétard. C'est quelque chose de relativement artisanal, ce n'est en rien une bombe".

15h08: (FMI) La circulation a repris avenue Iéna à Paris dans le XVIe arrondissement. Le dispositif policier sur place commence à être allégé.

14h59: (Grasse) Christian Estrosi a confirmé le nombre de blessés, deux élèves et le proviseur de l'établissement.

14h57: (Grasse) Le jeune homme de 17 ans, interpellé par les services de police, est actuellement en garde à vue au commissariat de Grasse.

14h54: (Grasse) D'après les informations de Nice-Matin, le suspect était victime de harcèlement scolaire.

14h51: (Grasse) Le rectorat de l'Académie de Nice a annoncé que les parents de deux élèves blessés avaient été prévenus.

14h48: (Grasse) Le président de la région PACA et de l'agglomération niçoise, Christian Estrosi, a indiqué que l'enquête ne s'orientait "pas du tout sur la voie du terrorisme". "On est plutôt sur quelqu’un qui semble avoir des problèmes psychologiques", a-t-il déclaré.

14h45: (Grasse) Selon le journaliste du Monde, Soren Seelow, le suspect interpellé s'intéressait à la tuerie du lycée américain de Columbine qui avait eu lieu en 1999.

14h42: (Grasse) Sur Twitter, Nice-Matin vient de diffuser la dernière photo postée sur Facebook par le tireur présumé.

La dernière photo postée sur Facebook par le tireur présumé #Grasse https://t.co/yAYE2mIVQP pic.twitter.com/YXD41nNQco — Nice-Matin (@Nice_Matin) 16 mars 2017

14h36: (Grasse et FMI) Une réunion d'urgence entre Bernard Cazeneuve et Bruno Le Roux devrait se tenir à Matignon à 14h30 suite à la fusillade à Grasse et à l'attaque au pli piégé au siège européen du FMI.

14h32: (Grasse) D'après les pompiers, trois personnes ont été blessées lors de la fusillade, dont le proviseur de l'établissement. Son pronostic vital ne serait pas engagé.

Le point à 14h30

Deux attaques ont frappé la France ce jeudi midi.

C'est tout d'abord un pli piégé qui a explosé au siège parisien du Fonds monétaire international vers midi, blessant gravement l'assistante du chef de cabinet auquel il était destiné. Selon François Hollande, la victime est "entre la vie et la mort". Le chef de l'Etat a également confirmé qu'il s'agit d'un "attentat", tandis que le parquet antiterroriste a été saisi. Les autorités n'ont fait état d'aucune revendication à ce stade.

Dans la foulée, une fusillade a éclaté dans le lycée Tocqueville de Grasse (Alpes-Maritimes) peu avant 13h. Un jeune homme surarmé (un fusil, un pistolet, un revolver et deux grenades) a visé le proviseur de l'établissement. Deux autres personnes ont également été touchées. Une alerte attentat a été déclenchée par les autorités dans la foulée et le Raid dépêché sur place. Un suspect, présenté comme l'auteur des coups de feu a été arrêté et présenté comme un certain Kylian L., 17 ans, élève en classe de Première L scolarisé au sein du lycée attaqué.

Un temps évoquée, l'hypothèse d'un second suspect en fuite a été démentie par les autorités.

14h29: (FMI) Voir les images de l'important dispositif de sécurité déployé devant le FMI situé au 66 avenue d'Iéna à Paris.

VIDÉO - Colis piégé au #FMI : Dispositif de police et témoignage d'une personne dans le bâtiment. pic.twitter.com/iSAu5WLB7f — Clément Lanot (@ClementLanot) 16 mars 2017

14h26: (Grasse) Christian Estrosi, le président de la région PACA et de l'agglomération niçoise, s'est entretenu avec François Hollande suite à la fusillade.

Je viens de m'entretenir avec @fhollande. Il y aurait plusieurs blessés mais les circonstances précises restent floues à ce stade — Christian Estrosi (@cestrosi) 16 mars 2017

14h23: (FMI) La directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a condamné cet "acte de violence".

14h20: (Grasse) d'après la préfecture des Alpes-Maritimes, les élèves du lycée Tocqueville sont en sécurité. Les parents sont priés de ne pas se déplacer.

14h16: (Grasse) Selon les derniers éléments divulgués par Nice-Matin, le suspect interpellé serait un élève de première L du lycée. Il se prénommerait Kylian.

14h12: (Grasse) Un important dispositif de sécurité a été déployé devant le lycée Alexis de Tocqueville.

14h09: (Grasse) Selon une source policière, il n'y aurait pas de deuxième homme en fuite.

14h05: (Grasse) Les autorités ont mis en place un numéro d'urgence suite à la fusillade de Grasse: le 04.93.72.22.22

14h02: La police a constaté que le suspect de la fusillade de Grasse avait notamment regardé plusieurs vidéos de tueries de masse sur son ordinateur.

13h58: Au 66 avenue d'Iéna à Paris (FMI), l'explosion a eu lieu vers 11h30.

13h55: A Paris, le parquet antiterroriste a été saisi pour l'attaque au FMI. François Hollande, qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'un attentat, a déclaré que la victime était entre la vie et la mort. "Il doit y avoir la solidarité par rapport à la personne qui a été touchée, qui est entre la vie et la mort".

13h50: Selon un journaliste du Monde, le lycéen interpellé est un jeune homme de 17 ans inconnu des services de police. Il a été arrêté en possession d'un fusil, un pistolet, un revolver et deux grenades selon la police.

#Grasse Un élève du lycée, âgé de 17 ans, interpellé, armé d'un fusil, d'un pistolet, d'un revolver et de deux grenades (Source police). — Soren Seelow (@soren_seelow) 16 mars 2017

13h46: Un homme aurait été interpellé et un second serait en fuite. L'individu interpellé serait un élève du lycée. Il a été arrêté lourdement armé.

13h40: Un seul individu se serait introduit dans l'établissement, a tiré sur le proviseur avant de prendre la fuite.

13h35: Le Rectorat de Nice a annoncé à l'instant que tous les établissements scolaires sont confinés à Grasse.

#GRASSE RESTEZ CHEZ VOUS — Protection Civile 06 (@adpc06) 16 mars 2017

13h28: Les forces de l'ordre sont en cours d'intervention et le Raid a été également appelé en renfort.

13h20: Plusieurs témoins sur place ont signalé que l'alerte attentat avait été mise en place. Les autorités conseillent aux élèves et le personnel encadrant de rester à l'abri et de ne surtout pas tenter d'intervenir.

13h15: Il y aurait au moins deux blessés dont le proviseur du lycée. Christian Estrosi, président de la région PACA et de l'agglomération niçoise, s'est rendu sur place.

La France est de nouveau attaquée. Au lendemain des commémorations des attentats perpétrés par l'islamiste Mohammed Merah. L'application alerte attentat a été déclenchée ce jeudi 16 en milieu de journée après qu'une fusillade ait éclatée dans un lycée général et technologique, en périphérie de la ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes.

Il s'agit du lycée Alexis de Tocqueville au 22 Chemin de l'Orme. Plusieurs élèves et membres du personnel auraient été blessés.

Les forces de l'ordre sont actuellement en cours d'intervention. Le Raid serait même en chemin. Un seul tireur se serait introduit dans l'établissement et serait maintenant en fuite selon plusieurs témoins sur place. Les autorités demandent aux lycéens et au personnel encadrant de s'abriter et de ne surtout pas tenter d'intervenir.

Quelques minutes plus tôt, c'est un pli piégé qui a explosé au siège parisien du Fonds monétaire international. Très vite, François Hollande a confirmé qu'il s'agissait d'un attentat.