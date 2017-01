EN DIRECT - Primaire à gauche: 600.000 votants à la mi-journée (extrapol.), vers un succès de participation?

15h17: La participation est plus forte cet après-midi dans les 7.530 bureaux de vote, qui sont ouverts jusqu'à 19h.

15h10: Dans l'Ariège, un président de bureau de vote a confié au micro de BFMtv avoir constaté un véritable engouement chez les jeunes pour cette primaire, "des jeunes qui se sont inscrits avant le 31 décembre et qui votent aujourd'hui pour la première fois".

15h02: Jean-Christophe Cambadélis, ni trop prudent ni trop enjoué, a déclaré sur Twitter que "la primaire de la Belle Alliance Populaire est sur le tableau de marche prévu" pour atteindre entre 1,5 et 2 millions d'électeurs.

Pas d'intox! La primaire de la BAP est sur le tableau de marche prévu pour faire entre 1,5 et 2 millions de votants. #PrimairesCitoyennes — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) January 22, 2017

14h48: A noter qu'un autre "poids lourd" du gouvernement ne pourra pas voter pour cette primaire socialiste. La ministre de la Santé Marisol Touraine accompagne en effet François Hollande au Chili.

Belle visite présidentielle au Chili. Émotion au musée de la mémoire et des droits de l'homme. pic.twitter.com/BQdujcDQ4L — Marisol Touraine (@MarisolTouraine) 22 janvier 2017

14h43: Et pendant ce temps-là, aussi, l'absence remarquée du chef de l'Etat, François Hollande, en visite au Chili, a fait pas mal parler les électeurs. S'il ne peut pas voter (puisqu'il n'y a pas de procuration et qu'il n'est pas sur place aujourd'hui), François Hollande a assuré en direct du Chili "s'intéresser à la vie politique française", en ajoutant: "Si c'était le contraire, on dirait qu'il y a un problème".

14h26: Pendant ce temps-là, la primaire socialiste a reçu le surprenant soutien de Rama Yade, qui trouve injuste le traitement médiatique de ce scrutin.

"Je suis outrée par la façon dont la primaire du PS a été dézinguée. D'entrée de jeu, la presse ne lui a laissé aucune chance" a tweeté l'ancienne secrétaire d'Etat de Nicolas Sarkozy, qui s'est déclarée candidate à la présidentielle 2017.

Je suis outrée par la façon dont la primaire du @partisocialiste a été dézinguée. D'entrée de jeu, la presse ne lui a laissé aucune chance — Rama Yade (@ramayade) 22 janvier 2017

14h19: A Marseille, le parti socialiste avait visiblement été pessimiste sur la participation. En 2011, 50.000 électeurs s'étaient déplacés pour la primaire de la gauche. Cette année, ils en attendaient 25.000, soit la moitié.

14h11: Dans un bureau de vote du XIe arrondissement de Paris, le président de l'organisation a témoigné au micro de BFMtv. Il s'est montré satisfait d'avoir accueilli 500 participants à la mi-journée, l'objectif de ce petit bureau de vote sur l'ensemble de ce premier tour étant de 1.000 votants.

14h01: La participation de 400.000 votants sur 63% des bureaux de vote à la mi-journée fait osciller les organisateurs de la primaire entre "prudence" et "confiance", selon les mots de Thomas Clay, président de la Haute autorité. D'un côté ces chiffres sont près de moitié inférieurs à ceux du premier tour de la primaire de 2011 qui avait au final mobilisé 2,7 millions de personnes. De l'autre, le nombre de votants lors de la primaire de la droite avait presque quadruplé entre la mi-journée et la clôture.

13h46: Arnaud Montebourg s'est "réjoui" de la participation à la primaire (600.000 personnes à la mi-journée), jugeant qu'il s'agissait d'un "bon niveau par rapport à 2011" (744.000 votants à la mi-journée). "Cela montre que des électeurs de la gauche veulent donner de la force à la primaire", a-t-il dit.

13h28: Christophe Borgel, président du Comité d'organisation de la primaire, a précisé que une nouvelle annonce sur la participation sera faite aux alentours de 17h.

13h23: En 2011, à la même heure, le PS avait enregistré 744.000 votants dans les deux tiers des bureaux de vote. Pour rappel, en novembre, au premier tour de la primaire de la droite, 1,14 millions de votants avaient fait le déplacement à la mi-journée. A la fermeture, ils étaient 4,3 millions. Ce qui donnerait pour la primaire socialiste, selon la même tendance, environ 2,3 millions d'électeurs.

C'est peu !Pour mémoire en 2011 : 744.000 sur les 2/3 des bureaux aussi.Et la droite en novembre : 1,138 million à la mi-journée... https://t.co/J1F8YbJAtL — Théo Maneval (@TheoManeval) 22 janvier 2017

13h17: Thomas Clay, président de la Haute autorité, et Christophe Borgel, président du Comité d'organisation de la primaire, viennent d'annoncer les chiffres de la participation à la mi-journée. Chiffres qui se sont fait attendre car devant être dévoilés à midi, puis à 12h45. Selon les remontées de 63% des bureaux de vote 400.000 électeurs ont voté à midi. Ce qui donnerait une extrapolation "d'environ 600.000 électeurs au total" selon Christophe Borgel, qui reste très prudent.

13h12: Les chiffres de la participation à la mi-journée ne sont toujours pas connus. L'annonce prendre du retard. Le PS espère entre 1,5 et 2 millions de votants. Mais Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du parti socialiste, visiblement optimiste, a plaisanté sur le sujet ce matin: "A 3 millions de votants, je me saoûle!"

12h54: Les premiers chiffres sur la participation devaient être initialement annoncés à midi, puis 12h45. Il y a encore un peu de retard. On attend désormais cette annonce aux alentours de 13h.

#PrimairesCitoyennes Déjà un peu de retard, les premiers chiffres de la participation n'arriveront vraisemblablement pas avant 13h... #E1WE pic.twitter.com/ujlhhM7gJv — Théo Maneval (@TheoManeval) 22 janvier 2017

12h47: A la mi-journée, tous les candidats s'étaient déjà rendus aux urnes, chacun dans son fief, avant de reprendre le chemin pour leurs QG parisiens. Vincent Peillon a ouvert le bal, en votant dans le Ve arrondissement de Paris. Arnaud Montebourg était lui en Saône-et-Loire et Benoit Hamon à Trappes, dans les Yvelines. L'ancien Premier ministre Manuel Valls votait lui à Evry, dans l'Essonne, Jean-Luc Bennahmias à Marseille, François de Rugy à Nantes et Sylvia Pinel à Castelsarrasin (dans le Tarn-et-Garonne).

12h38: A Marseille, les électeurs du XVe arrondissement se sont rendus à 9h devant le bureau de vote indiqué sur le site de la primaire citoyenne. Mais les portes n'ont pas ouvert. L'école qui devait accueillir le scrutin a été changée à la dernière minute. Résultat, les votes n'ont pu commencer qu'à 9h30, dans la bonne école.

12h26: Lors du premier tour de la primaire de la droite, le taux de participation à la mi-journée avait atteint 1,1 million de votants pour un résultat final de 4,3 millions. A supposer que les électeurs de gauche se comportent de manière analogue, la participation serait "dans les clous" pour atteindre 1,5 million avec à la mi-journée au dessus de 300.000 votants.

12h17: Où et comment voter? Retrouvez ici les informations pratiques de FranceSoir sur le déroulement de la primaire de la gauche.

12h04: Les organisateurs ont annoncé que les chiffres de la participation à la mi-journée ne seront finalement pas communiqués avant 12h45.

11h55: François de Rugy a voté à son tour à Nantes. "J'espère qu'il y aura beaucoup de votant et avoir convaincu", a-t-il déclaré. Il a été immité par Sylvia Pinel a Castelsarrasin. Tous les candidats ont donc voté.

11h 45: Les premiers chiffres de la participation sont attendus à midi. "La participation est forte, dans certaines circonscriptions plus importante qu'en 2011", a fait remarquer ce matin sur BFMTV Thomas Clay, président de la Haute autorité des primaires. Toutefois sur les réseaux sociaux, certaines témoignages font état de bureaux presque déserts.

11h30: Jean-Luc Bennahmias a voté à son tour, à Marseille. Le candidat du Front démocrate est loin de faire partie des favoris est s'est simplement dit confiant quant au bon déroulement du scrutin. Sont encore attendus dans les bureaux de vote Manuel Valls, Sylvia Pinel et François de Rugy.

11h18: Benoît Hamon est le troisième candidat à a voir voté. Il s'est rendu dans un bureau de vote des Yvelines, à Trappes. "Je me suis battu sur une idée du futur que je trouve désirable. J'espère avoir convaincu. J'ai fait un gros travail de conviction et je pense que je serai au second tour. Si la participation est forte elle donnera de la légitimité à celui qui sera élu", a-t-il déclaré. Encore considéré comme un candidat "anecdotique" il y a quelques semaines, Benoît Hamon pourrait, selon certains sondages, se hisser au deuxième tour.

11h10: Arnaud Montebourg a voté dans son anciennne circonsctiption de Saône-et-Loire. "Je suis engagé et confiant comme vous le voyez. Je ne fait pas de pronostics car les urnes sont souveraines",a t-il déclaré. L'ancien ministre de l'Economie fait partie des trois favoris mais se garde bien de vendre la peau de l'ours, ce premier tour étant marqué par le suspens.

11h03: Sur Twitter, militants et antennes locales du PS tentent de mobiliser les troupes en rappelant que les bureaux de vote sont près à accueillir les électeurs. Certains se veulent rassurants et enthousiastes en publiant les images de files d'attente qui se son formées dès les premières heures du scrutin.

10h57: Froid glacial, nombre relativement faible de bureaux de vote: la participation semble inquiéter les organisateurs. Alors que le chiffre -déjà raisonnable- de 2 millions d'électeurs avait d'abord été évoqué, c'est 1,5 million de votants que dit désormais espérer le président du Comité national d'organisation de la primaire (CNOP), Christophe Borgel, tout comme certains candidats.

Une participation inférieure serait un coup dur pour un Parti socialiste que certains enterrent déjà. Un désamour envisageable au regard des divisions, de la concurrence de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron. D'autant plus que les sondages présentent pour l'instant le vainqueur de cette primaire quel qu'il soit comme éliminé dès le premier tour de la présidentielle.

Toutefois, prédire une mobilisation reste très difficile. Lors de la primaire de la droite, elle avait été deux fois plus importante qu'espérée.

10h42: Le premier des sept candidats à voter est Vincent Peillon qui a déposé son bulletin dans le bureau du Vème arrondissement de Paris. Présenté par les sondages comme seulement quatrième, il a appelé lui aussi les électeurs à se mobiliser pour "déjouer les pronostics".

10h33: Le grand absent de cette primaire reste François Hollande. Par son renoncement à se présenter à la présidentielle, mais aussi par son absence de prise de position. Le président de la République, en déplacement au Chili, ne votera même pas ce dimanche. Il a également choisi de n'apporter son soutien à aucun candidat. "Je m'intéresse à la vie politique française", a-t-il simplement déclaré sur le sujet.

10h16: Les bureaux de vote sont ouverts depuis un peu plus d'une heure (voir ici les horaires d'ouverture des bureaux de vote). Alors que les organisateurs craignent une faible participation, Bernard Cazeneuve et Jean-Christophe Cambadélis ont donné l'exemple en allant très tôt glisser leur bulletin dans l'urne au siège du parti, rue de Solférino à Paris. Le Premier secrétaire du PS a appelé à la mobilisation sur Twitter.

10h00: Le suspens reste entier quant aux résultats de ce premier tour. Les derniers sondages plaçaient Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon comme trio de tête, devant Vincent Peillon, mais sans s'accorder sur l'identité des deux premiers. De plus, la participation peut bousculer la donne. Et personne n'ose se monter catégorique en la matière après la surprise François Fillon lors de la primaire de la droite, ou encore l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis.

9h40: La participation sera l'un des grands enjeux de ce premier tour. Le président du Comité national d'organisation de la primaire (CNOP), Christophe Borgel, table sur une participation "plancher" de 1,5 million d'électeurs. Un chiffre relativement modeste, loin des 4,3 puis 4,4 millions d'électeurs des deux tours de la primaire de la droite, et des 2,7 puis 2,9 millions votants de la primaire PS de 2011.

9h20: Le vote sera possible jusqu'à 19h dans les 7.530 bureaux de vote répartis dans toutes la France. (Trouvez votre bureau de vote en cliquant ici). Les premiers résultats, provisoires, sont attendus à 20h30.

9h00: le premier tour de la primaire de la Belle alliance populaire a officiellement commencé ce dimanche 22. Sept candidats -Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Benoît Hamon, du côté de socialistes, ainsi que Sylvia Pinel (PRG), François de Rugy (Ecologistes!) et Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate)- sont en lice pour les deux places du second tour.

La primaire de la gauche, officiellement primaire citoyenne de la Belle alliance populaire, débute ce dimanche avec son premier tour. Sept membres du Parti socialiste et de mouvements alliés se présente afin d'en être le candidat unique pour la présidentielle 2017.

Si la primaire est devenue depuis 2011, et celle qui a désigné François Hollande, un exercice habituel de la vie politique, celle qui débute ce dimanche revêt un caractère particulier. Avant tout du fait du renoncement de François Hollande. Une primaire est donc organisée par la majorité au pouvoir pour la première fois. De plus, elle n'accouchera pas d'un candidat unique de la gauche, puisque Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sont déjà en lice.

Aux premières heures de ce premier tour, aucun candidat n'apparaît comme unique favori. L'inconnu de la participation rend les prévisions difficile, et les derniers sondages n'étaient pas unanimes.

Tout au long de la journée, suivez avec FranceSoir l'évolution de la participation, les faits marquants et les résultats de cette élection.