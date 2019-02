Energie: l'Union européenne veut mettre fin au black-out

Le 23 novembre 2018, un accord politique a été trouvé entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur la prévention et la gestion des crises électriques entre les Etats membres. Cet accord a pour but d’anticiper le risque de coupure du réseau électrique et de mieux protéger les Européens contre les black-out. Il s’inscrit dans les huit propositions législatives établies en 2016 par la Commission Junker ayant pour thématique "Une énergie propre pour tous les européens".