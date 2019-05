Estimations des votes aux élections européennes: tout savoir

JOURNEE ELECTORALE. Les Européens sont appelés aux urnes pour renouveler le Parlement qui siège à Strasbourg depuis 2014. Le vote a débuté jeudi 23 avec les scrutins des Pays-Bas et du Royaume-Uni pour se poursuivre jusqu'à ce dimanche 26 avec le vote de 21 pays dont la France.

Les premières estimations nationales seront disponibles à 18h, tout comme les premières projections en siège, notamment pour l'Autriche, Chypre, l'Allemagne, la Grèce l'Irlande, Malte et les Pays-Bas. Dès 19h, ce sera au tour de la Bulgarie et de la Croatie. A 20h, ce sera au tour de la France, du Danemark et de l'Espagne.

Dans la foulée, vers 20h15, les services du Parlement européen les premières projections en sièges du nouvel hémicycle, fondées sur les données nationales disponible.

Tout au long de la soirée, les résultats dans les autres pays tomberont les uns après les autres. Dès 21h, les estimations de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie et de la Suède seront disponibles, puis s'en suivront de nouvelles projections en sièges. Aux alentours de 22h, ce sera au tour de la Finlande de connaître ses premières estimations nationales. Et enfin vers 23h l'Italie où les bureaux de vote fermeront en dernier.

A 23h15, une première projection du Parlement, basée sur l'ensemble des résultats, partiels ou finaux, sera publiée.

Les résultats définitifs seront annoncés le lendemain du scrutin à 13h par le ministère de l’Intérieur français, ces derniers devront être proclamés par la commission nationale de recensement général des votes, au plus tard le jeudi 29 mai à minuit.

En France, quelque 47,1 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, dont 331.000 ressortissants d'un autre Etat membre de l'UE. Les électeurs français pourront choisir parmi les 34 listes en lice, un chiffre record, afin d'élire les 79 députés européens qui représenteront la France au Parlement européen pour la prochaine mandature 2019-2024.

A la veille du scrutin, entre 45% et 48% des intentions de vote se concentrent sur les deux listes RN et LREM. Et l'élection devrait être à nouveau marquée par une forte abstention, malgré un sursaut de mobilisation anticipé depuis ces derniers jours par les instituts de sondage. Un succès du Rassemblement national serait perçu comme un désaveu pour Emmanuel Macron. Ce dernier n'a en effet cessé de dramatiser l'enjeu du scrutin et s'est investi personnellement dans la fin de campagne, malgré un résultat incertain.