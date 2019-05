Européennes: les horaires et adresses des bureaux de vote

L'heure du vote aux élections européennes est arrivée! Ce dimanche 26, un peu plus de 47 millions de Français sont appelés aux urnes pour désigner leurs représentants au Parlement européen. Voici les informations pratiques pour les étourdis, ou néophytes, qui souhaitent aller voter.

Tout d'abord, les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Le scrutin est ouvert en France métropolitaine depuis ce dimanche matin 8h, heure à laquelle tous les bureaux ont ouvert. Les opérations de vote vont se poursuivre toute la journée sans interruption pour se finir ce soir.

C'est là qu'il s'agit d'être vigilant. En effet, si la majorité des bureaux ferment à 18h, certains garderont leurs portes ouvertes plus longtemps.

Pour les grandes métropoles, l'heure de fermeture des bureaux de vote est ainsi fixée à 20h ce dimanche soir. C'est le cas par exemple à Paris, Lyon, Marseille etc, ainsi que dans leurs banlieues.

En cas de doute, le mieux est encore d'appeler votre mairie. Les autorités ont mis en place un service permettant de trouver le bon numéro de téléphone et toutes les informations utiles pour pouvoir confirmer ces horaires. Cet outil est disponible en cliquant ici puis sur la rubrique "ouverture du bureau de vote".

Pour pouvoir voter, il s'agit aussi de se rendre au bon endroit… Un doute sur l'adresse ou le numéro de votre bureau de vote? Plusieurs solutions existent pour vérifier ces éléments.

Ils sont tout d'abord indiqués sur votre carte d'électeur, mais, à défaut, un outil a été créé par les autorités pour retrouver ces informations. Pour plus de détails, lire notre article dédié (lien ci-dessous).

Et si vous avez perdu votre carte d'électeur, pas de panique! Il est tout à fait possible de voter sans. France-Soir vous détaille comment et la marche à suivre (voir article en lien ci-dessous).

Les élections européennes sont organisées du jeudi 23 au dimanche 26 dans les 28 pays de l'Union européenne. Les électeurs des différents pays sont appelés à élire 751 eurodéputés au total.

En France, quelque 47,1 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, dont 331.000 ressortissants d'un autre Etat membre de l'UE. Les électeurs français pourront choisir parmi les 34 listes en lice, un chiffre record, afin d'élire les 79 députés européens qui représenteront la France au Parlement européen pour la prochaine mandature 2019-2024.

A la veille du scrutin, entre 45% et 48% des intentions de vote se concentrent sur les deux listes RN et LREM. Et l'élection devrait être à nouveau marquée par une forte abstention, malgré un sursaut de mobilisation anticipé depuis ces derniers jours par les instituts de sondage. Un succès du Rassemblement national serait perçu comme un désaveu pour Emmanuel Macron. Ce dernier n'a en effet cessé de dramatiser l'enjeu du scrutin et s'est investi personnellement dans la fin de campagne, malgré un résultat incertain.