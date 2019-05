Européennes: trouver l'adresse et le numéro de son bureau de vote

C'est décidé: demain vous votez! Grande première, vieille habitude ou exception, quoi qu'il en soit ce dimanche 26 vous avez bien l'intention de participer aux élections européennes. Problème, vous avez oublié l'adresse de votre bureau de vote… Voici comment la retrouver.

Deux méthodes sont possibles. La première consiste à bien regarder sa carte d'électeur. Celle-ci mentionne en effet, dans les pages intérieures, toutes les informations nécessaires.

Tout en haut, sont ainsi précisés le nom et l'adresse de votre lieu de vote (le plus souvent une école ou une mairie de votre secteur, ici l'école maternelle Pasteur). Un peu plus bas sur la droite est mentionné le numéro du bureau de vote où vous devez vous rendre (ici encadré en vert, il s'agit du numéro 8).

Pour autant, si par exemple vous avez perdu votre carte d'électeur ou si elle n'est plus à jour suite à un déménagement, les autorités ont déployé un outil dédié sur Internet.

Cette page est consultable en cliquant sur ce lien.

Il suffit alors de suivre les étapes pas à pas: et de remplir les cases du formulaire. A noter: il faut bien préciser tous ses prénoms mais pas dans la même case. Il faut en effet cliquer sur "+Ajouter le prénom suivant" pour qu'une nouvelle case apparaisse pour les deuxième et troisième prénoms.

Une fois ces étapes réussies, cliquez sur "vérifier ma situation électorale" et l'adresse et le numéro de votre bureau de vote apparaissent à l'écran.

Les élections européennes sont organisées du jeudi 23 au dimanche 26 dans les 28 pays de l'Union européenne. Les électeurs des différents pays sont appelés à élire 751 eurodéputés au total.

En France, quelque 47,1 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, dont 331.000 ressortissants d'un autre Etat membre de l'UE. Les électeurs français pourront choisir parmi les 34 listes en lice, un chiffre record, afin d'élire les 79 députés européens qui représenteront la France au Parlement européen pour la prochaine mandature 2019-2024.

A la veille du scrutin, entre 45% et 48% des intentions de vote se concentrent sur les deux listes RN et LREM. Et l'élection devrait être à nouveau marquée par une forte abstention, malgré un sursaut de mobilisation anticipé depuis ces derniers jours par les instituts de sondage. Un succès du Rassemblement national serait perçu comme un désaveu pour Emmanuel Macron. Ce dernier n'a en effet cessé de dramatiser l'enjeu du scrutin et s'est investi personnellement dans la fin de campagne, malgré un résultat incertain.