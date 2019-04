Exclusif- Rencontre avec des Zouaves Paris, les radicaux de l'extrême droite radicale

"T'es où?". Après de rapides échanges quelques jours plus tôt, rendez-vous était pris sur les Champs-Elysées en fin d'après-midi. Deux Zouaves se pointent, visiblement mécontents. Il faut dire que France-Soir a largement couvert leur activisme des derniers mois. Le premier contact est tendu: "Je te serre pas la main. Viens on va dans le parc à côté, on va parler", lancent d'autorité les deux jeunes hommes. Refus de l'auteur de ces lignes. Ils insistent: "On veut te fouiller voir si tu as un micro". Réponse: fouille-moi si tu veux, je n'ai pas de micro. Ils le font. L'un regarde dans mon sac à dos, l'autre me palpe jusqu'aux chaussettes. Puis ils se marrent: "On dirait la BAC...". Tout va bien, nous filons donc dans un pub tout proche, pour parler.

On s'attable, l'un commande une pinte de bière, l'autre un diabolo grenadine. Tous deux se présentent comme faisant partie du noyau dur des Zouaves Paris (ZVP). Le premier sourit et donne un blaze: "Lucas... il se reconnaîtra". Le second refuse lui aussi que son nom soit publié et choisit de se faire appeler "Mathias". Agés de 20 et 23 ans, ils sont représentatifs de la tranche d'âge du groupe. Pourquoi ont-ils accepté –une première– de parler à un journaliste? "Pour que tu corriges toutes les conneries que tu as pu écrire sur nous".

Voici donc deux membres des Zouaves, ce groupe informel qui a fait parler de lui ces derniers mois pour son activisme violent dans les manifestations de Gilets jaunes. Ils étaient en première ligne place de l'Etoile le 1er décembre dernier pour cet "Acte 3" aux allures d'émeutes urbaines, ce qui a valu une condamnation à plusieurs membres. Ce sont eux aussi qui ont attaqué le cortège du NPA, toujours à Paris, fin janvier ("Acte 11"). Entre les deux, au fil des semaines, ils ont fait parler leurs poings dans les cortèges en jaune et notamment affronté les antifas de l'Action antifasciste Paris Banlieue (AFAPB). Dans quel but? "Pour tenir la rue, ne pas la laisser aux flics et aux gauchistes", répondent-ils. "Mais on parle en notre nom, note-le bien, pas en celui du groupe".

#GILETS_JAUNES : un groupe d’extrême droite attaque un cortège d’extrême gauche à Paris boulevard Diderot #Acte11 pic.twitter.com/teWQ2AC2AA — Jules Bedo (@Julesbdo) January 26, 2019

"Les Zouaves ce n'est pas un mouvement politique, on ne tracte pas, on ne fait pas de politique. On n'est pas non plus un groupe de combat", développent-ils. "Mais oui, nos membres sont politisés, du moins pour certains". Comprendre d'extrême droite radicale. Leur objectif? "Nous deux? Renverser le système actuel. Mais les Zouaves en tant que groupe n'ont pas cette prétention".

Les deux jeunes hommes se disent ainsi "nationalistes-révolutionnaires" et revendiquent leur filiation avec le mouvement néo-fasciste violent Groupe union défense (GUD). Mais insistent: "On est des mecs normaux, qui bossent, étudient". Des mecs normaux qui parlent de bagarres "à trente contre trente avec armes parfois". L'un a d'ailleurs le front barré d'une cicatrice, le second un cocard à l'œil droit.

Ils sont donc nationalistes-révolutionnaires mais aussi "radicaux", c’est-à-dire que leur engagement "s'accomplit dans tous les actes de (leur) vie". "Un radical c'est celui qui arrive à son but" dit "Mathias", qui prend comme contre-exemple Logan Nisin, arrêté en juin 2017 car soupçonné de préparer des attentats contre des hommes politiques et des mosquées, qui est selon lui "juste un paumé". Nisin, passé par l'Action française et le FN (devenu RN), qui a eu le tort de trop se répandre en ligne. "Un mec qui veut arriver à ses fins, il parle pas à tort et à travers comme ça".

Interrogés sur les liens entre les Zouaves Paris et le Bastion social (héritier du GUD), tous deux démentent que les ZVP soient la "franchise parisienne" du groupuscule récemment dissous, comme l'auteur de ces lignes l'a écrit à plusieurs reprises. Pourtant depuis le procès de six Zouaves et membres du Bastion social en janvier dernier pour des violences place de l'Etoile ("Acte 3"), des liens entre les deux groupes ont été mis en évidence dans les médias (par exemple Mediapart). "Oui", reconnaissent-ils, certains des Zouaves, dont eux, ont milité au GUD jusqu'à sa mise en sommeil en 2017. Oui, il y a des liens "personnels" entre des Zouaves Paris et des membres du Bastion social, mais rien de plus. "Les ZVP c'est unique en France" s'enorgueillissent-ils. "Paris c'est nous".

Les Zouaves ont même fait des émules. Par exemple à Lyon, fief du Bastion social, où le "Guignols squad" semble être le pendant des ZVP et a aussi fait parler de lui pour son activisme violent en marge des Gilets jaunes (lien ci-dessous). Le "Guignols squad", vaisseau où semblent se croiser des membres d'un peu toutes les tendances de l'extrême droite radicale lyonnaise, semble ainsi avoir été créé pour éviter de "mouiller" des organisations plus officielles dans des actions pénalement répréhensibles.

"Mathias" et "Lucas" ont commencé très jeunes leur engagement politique à l'extrême droite. "Dès 16 ans", confie le second, aujourd'hui âgé de 23 ans. "C'est peut-être pour ça que je n'ai plus envie de m'investir dans un parti politique" dit-il.

Leur pensée, bien que très radicale, est claire et construite. On sent des vrais militants, pas juste des amoureux de la bagarre. Ils se disent anti-communistes, antisionistes ("en ligne" avec le slogan historique du GUD: "A Paris comme à Gaza, intifada") et anti-impérialistes. Mais aussi nationalistes, forcément: ils soutiennent par exemple les Ukrainiens contre les Russes, à contre-courant d'une partie de l'extrême droite française. Ils citent François Duprat et son Manifeste nationaliste révolutionnaire. Concernant ses lectures, "Mathias" évoque pêle-mêle: "Venner, Maurras, Valois, Jünger, Von Salomon, Duprat, Gramsci, Barrès, Proudhon, Sorel, Berth, Daudet (Léon), Bardèche, Brasillach, Rebatet…" pour ce qui est politique, soit "50% environ" du total. L'autre moitié comprenant "pas mal de littérature, d'ouvrages d'histoire et de philosophie" dit-il, avant d'ajouter: "Mais j'imagine que ce ne sont pas ces lectures-là qui t'intéressent?".

"Je crois aux races", affirme "Mathias", tout en réfutant être racialiste. "Je crois aux peuples, aux ethnies. C'est une connerie de dire que les races n'existent pas: l'Homme universel n'existe pas". L'une de ces "races" est-elle supérieure aux autres? "C'est plus compliqué que ça. Une certaine civilisation a inventé la poudre par exemple. La mienne a construit des cathédrales quand d'autres en sont encore à vivre dans des cases…".

Les deux sont convaincus que chacun ne peut s'épanouir que "chez soi", dans son aire géographique "d'origine", et sont donc pour la remigration des populations immigrées. Un Français né de parents étrangers est-il Français pour eux? Réponse de "Mathias": "Mettre une chèvre dans une écurie n'en fait pas un cheval".

"Lucas" lui est plus "nuancé", même s'il préfère également que chacun reste "chez soi", ou y retourne. Pour preuve il avance cette anecdote: "Quand Kémi Séba (adepte du "radicalisme noir", accusé de racialisme et d'antisémitisme, NDLR) a été arrêté pour avoir brûlé un billet en francs CFA en 2017, j'ai participé à une action de soutien avec le GUD". "Lucas" reproche surtout à l'immigration de peser sur les salaires et conditions de travail des "vrais" Français. Une immigration qu'il dit "organisée" par "les institutions de l'Union européenne et les gouvernements ouvertement libéraux et capitalistes au détriment des peuples européens et de l'identité européenne".

Qui trouve grâce à leurs yeux parmi les politiques actuels? "Aucun!". Puis ils se ravisent: "Bachar al-Assad, car c'est un vrai patriote". Et Marion Maréchal (ex-Le Pen), qui incarne une certaine forme de radicalité? Ils en rient: "C'est rien par rapport à nous… si on arrive au pouvoir, toi par exemple on viendra peut-être te chercher".

L'un ne vote ainsi plus, concédant toutefois qu'il a pu auparavant glisser un bulletin d'extrême droite dans l'urne (mais refuse de préciser pour quel parti). "Ils ne veulent pas le pouvoir, pourquoi voter pour eux?". L'autre vote. Pour qui? Il s'apprête à donner le nom d'un mouvement puis se ravise et, sourire aux lèvres, lance une bravade: "Je vote NPA". Son pote se marre.

Interrogés sur leurs éventuels liens avec des groupes de supporters de foot, dont les ZVP adoptent les codes, notamment vestimentaires, ils nient en bloc. "Rien à voir, c'est juste comme ça. Certains d'entre nous aiment le foot, c'est tout". Là encore, tout juste concèdent-ils de simples amitiés personnelles de certains de leurs membres et n'engageant donc pas le groupe avec des groupes de hooligans rémois ou strasbourgeois.

Idem en ce qui concerne les autres groupes ou groupuscules de la mouvance radicale. Leur seule proximité revendiquée est donc avec le Groupe union défense. Sont-ils en contact avec les anciens du groupe? "Seulement avec les générations proches de nous", éludent-ils. Et les figures du GUD, et proches de Marine Le Pen, que sont Axel Loustau (conseiller régional Ile-de-France RN) ou Frédéric Châtillon (qui a conseillé la candidate frontiste pendant la campagne 2017)? "Connais pas", évacuent-ils. On en saura pas plus.