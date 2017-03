Fâché de ne pas être invité au "Grand Débat", Nicolas Dupont-Aignan quitte brusquement le plateau du JT de TF1 (VIDEO)

Il n'y aura eu que quelque quatre minutes d'échanges entre Nicolas Dupont-Aignan et la présentatrice du JT de 20h de TF1, Audrey Crespo-Mara. Samedi 18, le candidat de Debout la France a brutalement quitter le plateau pour protester contre l'organisation d'un débat avec seulement cinq candidats à l'élection présidentielle (Macron, Le Pen, Fillon, Hamon et Mélenchon), lundi 20 sur la première chaîne.

"On ne peut pas se laisser voler la présidentielle (…) "Je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue avec la démocratie", a-t-il lancé dès le début de son entretien, appelant TF1 à revenir sur son choix et à convier les 11 candidats en lice pour son débat. Et d'ajouter: "Je veux dire aux Français que l’élection de 2017 n’a jamais été à ce point manipulée et faussée. (…) Il n’y a pas une démocratie où une chaîne de télévision choisit ceux qui peuvent s’exprimer et ceux qui ne peuvent pas".

"Notre démocratie est en danger et je ne peux cautionner cela. Des millions de Français ne supportent plus cela. Au nom de la démocratie je suis dans l’obligation de quitter votre plateau. Je vous donne deux jours pour inviter tous les candidats", s'est indigné le candidat de Debout la France. "Je souhaite qu’un jour, par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie", a -t-il lâché avant de se lever et de quitter le plateau du JT de TF1 sans avoir parler à aucun moment de son programme au grand dam d'Audrey Crespo-Mara.

Nicolas Dupont-Aignan avait par ailleurs déposé un recours auprès du Conseil d'Etat pour protester contre sa non-invitation. Mais l'institution a fait valoir, jeudi 16, que cette absence ne porte pas "une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion" et ne constitue pas à elle seule "une méconnaissance du principe d'équité" entre les candidats à la présidentielle.

(Voir ci-dessous la vidéo de Nicolas Dupont-Aignan sur le plateau du 20h de TF1):