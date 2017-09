FN: mais que prépare Marine Le Pen pour son retour dans l'arène?

On pourrait presque avoir oublié qu'elle était au second tour de l'élection présidentielle en mai dernier. Discrète depuis des semaines, Marine Le Pen fera sa rentrée politique officiellement samedi 9 septembre à Brachay (Haute-Marne). Mais la président du Front national sortira une première fois de sa réserve dès jeudi 7 en étant l'invitée du journal de 20H de TF1.

Et les sujets à aborder sont nombreux, tant sur le plan de la politique française que sur la vie de son partie. En effet, celle qui avec ses 33,9% à la présidentielle pouvait légitimement se prétendre première opposante à Emmanuel Macron a semble-t-il laissé cette place à un Jean-Luc Mélenchon très offensif. Le FN est notamment resté assez absent du débat sur la réforme du code du travail, pas vraiment son sujet de prédilection mais au cœur de l'actualité politique de l'été.

Je serai ce jeudi 7 septembre l'invitée du Journal de 20h de @TF1. #MLPTF1 pic.twitter.com/TV17fbQ4wI — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 6 septembre 2017

Par ailleurs, le Front national connaît de nombreux désaccords, idéologiques et de personnes, notamment après des législatives assez décevantes. Le torchon brûle entre les partisans de la "dédiabolisation", œuvre de Florian Philippot, ceux qui le juge à l'origine de la défaite et ceux qui souhaiteraient que le FN se concentre sur ses sujets historiques (immigration et Europe). Sans compter les débat épineux sur les positions que certains jugent intenables (sortie de l'euro notamment) pour donner au FN une crédibilité en tant que parti de gouvernement.

La rentrée tardive de Marine Le Pen suscite donc de nombreuses questions. Certains y voient une erreur stratégique quand d'autres jugent qu'au contraire, elle pourra ainsi faire une entrée plus fracassante dans l'arène.

Mais surtout, elle est attendue pour trancher et enfin positionner le Front national dans la continuité d'une ligne qui l'a rendu plus fort que jamais ou pour rompre avec un système qui lui garantirait au mieux une place d'éternel second. Autant dire que des annonces fortes pourraient tomber dans les prochains jours, comme des têtes.