Fonctionnaires en grève - Manifestation du 10 octobre à Paris: les stations de métro sur le parcours du cortège

INFO PRATIQUE - Les fonctionnaires sont en grève et manifestent, ce mardi 10 octobre, contre les mesures jugées "inacceptables" du gouvernement (CSG, jour de carence...). Point d'orgue de la mobilisation, la manifestation à Paris dont le départ est prévu à 14h place de la République (XIe arr.), à l'appel des syndicats CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, Solidaires, CFTC, CGC et FAFP.

Le parcours du défilé passe ensuite par les boulevards du Temple puis des Filles du Calvaire et de Beaumarchais jusqu'à la place de la Bastille. Il empruntera ensuite la rue de Lyon et l'avenue Daumesnil jusqu'au boulevard Diderot et enfin la place de la Nation (carrefour des XIe et XIIe arr.), son terminus. De nombreuses stations de métro sont ainsi situées sur le parcours et pourraient, au fil de la journée, être fermées ou d'un accès limité en fonction de l'affluence dans le cortège.

Dans le détail, les arrêts de République (lignes 3, 5 ,8 ,9 et 11) et Nation (1, 2, 6 et 9) seront donc concernés par de probables fermetures, même temporaires, totales ou partielles. Mais aussi ceux de Filles du Calvaire (ligne 8), Saint-Sébastien - Froissart (8), Chemin Vert (8), Bastille (1, 5 et 8) et enfin Rueilly-Diderot (1 et 8).

Contactée par France-Soir ce mardi en fin de matinée, la Préfecture de Police de Paris s'est refusée à donner plus d'informations sur de possibles fermetures de stations.

La RATP nous confirme pour sa part que les accès 1 et 10 du métro République, tous deux situés sur la place), sont fermés depuis 11h45. La Régie nous indique également ne pouvoir donner plus d'éléments à ce stade car les fermetures de stations de métro se font sur ordre de la Préfecture de Police. Pour autant le service communication confie que des fermetures sont effectivement à prévoir mais dépendront de l'affluence dans le cortège, ainsi que de sa progression.

=> Cet article sera donc mis à jour tout au long de la journée au fil des fermetures éventuelles de stations