François de Rugy s'allie à Emmanuel Macron pour la présidentielle (VIDEO)

"Benoît Hamon a fait un choix politique le soir de sa victoire" en ne s'adressant qu'à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot "pour reformer une gauche rouge-verte" a déclaré sur Franceinfo ce mercredi 22 François de Rugy, candidat écologiste défait au premier tour de la primaire à gauche. Ceci pour expliquer son choix de rejoindre Emmanuel Macron, et son mouvement En Marche!, dont "la recomposition politique" l'a séduit.

Jeudi 16, François de Rugy -qui avait obtenu 3,8% de votes au premier tour de la primaire à gauche- s'était rendu dans les locaux du mouvement de l'ancien ministre de l'Economie. Ce n'était donc pas une visite de courtoisie. Son entourage politique avait d'ailleurs assuré qu'il ferait une annonce ce mercredi.

"J'avais dit que j'étais pour la construction d'un rassemblement large. Moi ce n'est pas du tout le rassemblement tel que je le concevais" a-t-il déclaré au sujet de son désistement des soutiens de Benoît Hamon. Tous les perdants de la primaire à gauche avaient pourtant promis de soutenir le vainqueur de cette élection. Mais pour rappel, De Rugy avait refusé de voter pour Hamon au second tour. Il avait déclaré à ce moment-là: "Ni Benoît Hamon, ni Manuel Valls n'ont apporté des éléments nouveaux pour justifier un éventuel soutien. Je ne me résous pas aujourd'hui à devoir choisir entre écologie et responsabilité".

Il a expliqué avoir accepté de rejoindre Emmanuel Macron suite à son évolution sur le thème écologique de son programme, notamment en ce qui concerne le budget alloué à l'environnement ainsi qu'en matière de transition énergétique.

(Voir ci-dessous un extrait de l'interview de François de Rugy sur Franceinfo)