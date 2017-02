François Fillon rémunéré pour des conférences organisées à l'étranger

Alors que le candidat François Fillon est en pleine tempête médiatique suite aux révélations du Canard enchaîné sur les emplois fictifs supposés de sa femme et de ses enfants, le quotidien Libération a publié jeudi 16 une enquête qui risque encore de lui faire du tord.

En effet, Libération a révélé que François Fillon a été rémunéré pour tenir sept colloques à l'étranger entre 2013 et 2016. C'est Caroline Morard, sa responsable de la communication, qui a affirmé que l'homme politique avait été payé entre 20.000 et 30.000 euros pour chacune d'elles. Ces salaires auraient été versés à sa société, 2F Conseil.

Beaucoup de personnalités politiques interviennent à des colloques et y sont rémunérés, cela n'a rien d'illégal. Mais Libération s'est penché sur l'aspect "moralement discutable" de l'affaire. Les colloques étaient en effet organisés par deux personnes très proches du candidat: Jérôme Chartier, conseiller spécial de François Fillon, et Arnaud Vaissié, responsable des Chambres de Commerce et d'Industrie France International (CCIFI) et membre de l'équipe de campagne du candidat.

Les Entretiens de Royaumont dans le Val-d'Oise sont un cercle de réflexion bien connu des politiques français: François Hollande, Michel Sapin, Jean-François Copé et donc François Fillon y ont participé, toujours gracieusement car, lorsque ces réunions sont organisées en France, les intervenants n'y sont jamais rémunérés.

Pourtant, depuis 2013, ce cercle de réflexion organise des colloques à l'étranger en partenariat avec les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) présentes sur place. Ces réunions à Varsovie, Abou Dhabi ou encore à Madrid ont, selon Libération, toujours compté François Fillon parmi les intervenant, à l'exception d'une.

François Fillon y aurait été l'un des seuls à y avoir été rémunéré puisque certains participants ont affirmé au quotidien ne pas avoir touché d'argent en l'échange de leur intervention. De son côté, le groupe CCIFI a déclaré à Libération ne pas avoir eu "connaissance des contrats passés avec les conférenciers".

Libération soulève alors un point et se demande si François Fillon n'aurait pas conclu quelques arrangements avec ses proches, organisateurs des événements, afin d'être payé alors que les autres intervenants ne l'étaient pas.

Ces conférences lui auraient rapporté de 140.000 à 210.000 euros. Certains patrons et cadres des sponsors des Entretiens de Royaumont (BNP Paribas, Total, Axa...) sont aussi des personnes proches de François Fillon: le PDG d'Axa, Henri de Castries, était client de 2F Conseil et Patrick Pouyanné, PDG de Total, n'est autre que l'ancien directeur de cabinet de François Fillon alors qu'il était ministre des Télécommunications en 1995.