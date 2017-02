François Fillon s'accroche malgré une campagne qui se délite

François Fillon le crie haut et fort depuis plusieurs jours, et il l'a répété vendredi soir, il "(tiendra) bon". Mais les soutiens du candidat de la droite à la présidentielle commencent peu à peu à douter et envisage de le "lâcher" suite aux renforts des soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur Penelope Fillon.