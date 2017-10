Frédéric Cuvillier et Olivia Kolakowski se sont mariés, François Hollande parmi les invités

C'était probablement l'un des plus beaux jours de leur vie. Le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, et Olivia Kolakowski (commerçante à Wimereux) se sont dit oui samedi 7 devant des dizaines de proches. Et dans le lot, un invité a particulièrement retenu l'attention des médias. En effet, comme le montre de nombreuses photos postées sur les réseaux sociaux, l'ancien président de la République François Hollande a fait l'honneur d'être présent à la cérémonie.

Car ces deux hommes politiques sont proches et s'entendent visiblement très bien. Pour rappel, Frédéric Cuvillier a été plusieurs fois membre du gouvernement sous le quinquennat de François Hollande. Il fut notamment ministre délégué chargé des Transports et de l'Economie maritime sous le gouvernement Ayrault I.

A cette occasion, l'ancien chez de l'Etat n'est pas venu accompagné. Il a donc fait le déplacement seul, sans Julie Gayet, mais a retrouvé sur place Fleur Pellerin, son ancienne ministre de la Culture et de la Communication qui n'était autre que le témoin de Frédéric Cuvillier.

Selon les informations rapportées par La Voix du Nord, Frédéric Cuvillier et Olivia Kolakowski ont échangé leurs consentements devant la première adjointe à la mairie de Boulogne avant de rejoindre la cathédrale pour la cérémonie religieuse. Une cérémonie pleine d'amour et chargée d'émotions.

Sur Facebook, le marié a d'ailleurs remercié toutes les personnes qui leur ont adressé des messages de félicitation. "Merci pour vos témoignages si émouvants et gentils à l'occasion de cette journée décisive, heureuse et inoubliable pour Olivia et moi", a-t-il écrit sur le réseau social, postant au passage une photo de lui et de son épouse.