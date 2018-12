Gilets jaunes: après les routiers, les agriculteurs rejoignent le mouvement

Le mouvement de protestation des gilets jaunes ne s'essouffle pas. Malgré les déclarations d'Edouard Philippe mardi 4, les manifestants semblent toujours aussi mobilisés et aussi déterminés à faire plier le gouvernement.

Et les syndicats semblent entrer dans la danse. Ainsi dans les transports routiers, la CGT et FO appellent à une grève pour une durée indéterminée à partir de dimanche 9. Et ce n'est le seul corps de métier à désirer se mêler aux protestations.

Les agriculteurs aussi préparent une mobilisation, emmenés par leur syndicat principal: la FNSEA.

Le premier syndicat agricole projette ainsi une mobilisation pour dire "stop au matraquage fiscal" la semaine prochaine. "Nous serons dans la rue très prochainement", a assuré l'organisation, alors que des agriculteurs manifestent déjà pour certains depuis plusieurs semaines, mais de manière individuelle.

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, exige que le "gouvernement tienne ses promesses sur la loi Alimentation". "Nous ne voudrions pas que ce soient les agriculteurs qui fassent les frais du ralentissement ou du renoncement du président de la République".

La loi Alimentation consiste en des ordonnances autour du relèvement du seuil de revente à perte et des promotions, sujet particulièrement sensible pour les agriculteurs qui pour beaucoup n'arrivent pas à vivre de leur métier.

Ces ordonnances devaient être présentées ce mercredi 5. Mais ce matin même le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a expliqué sur CNews qu'elles étaient "reportées parce que ce matin il y a d'autres sujets d'actualité".

Elles seront donc appliquées en janvier ou février, avant les négociations annuelles avec la grande distribution. Pas sûr qu'un recul du gouvernement et qu'un report des mesures ne calme la colère des agriculteurs. De telles déclarations de la part d'Edouard Philippe mardi n'ont en tout cas pas entamé la mobilisation des gilets jaunes.