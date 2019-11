Gilets Jaunes : manifestations sauvages et blocages à Paris et en province pour l’anniversaire du mouvement ce week-end.

Il y a un an, les Gilets Jaunes défilaient pour la première fois. Ce samedi 16 novembre, ils célèbreront cet anniversaire. De nombreux appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux. Redoutant des débordements, les autorités ont interdit tout défilé dans l’ouest parisien mais de nombreuses manifestations plus ou moins sauvages sont attendues à Paris et en province

Les Champs-Elysées interdits aux manifestants

L’évènement qui intéresse à priori le plus grand nombre de personnes est, pour l’heure, le groupe Facebook « Acte 53 Gilets Jaunes l’anniversaire sur les Champs-Élysées ». Cependant, la préfecture de Paris a interdit tout défilé sur l’avenue parisienne et dans un périmètre allant de l’Élysée à l’Assemblée nationale.

D’autres groupes ont appelé à manifester mais ont également essuyé un refus des autorités : c’est le cas du défilé qui devait partir du parvis de la gare Saint-Lazare pour rejoindre l’esplanade des Invalides. Un déni de droit de manifesté selon l’organisateur de l’évènement Thierry-Paul Valette qui pourrait engendrer « des manifestations sauvages ».

Opération escargot sur le périphérique, rassemblements en banlieue

Une opération escargot pourrait bloquer le périphérique à compter de 10 heures ce samedi, et les Champs Élysées dès 14 heures. L’une des figures du mouvement, le chauffeur routier Éric Drouet, suggère par ailleurs un rassemblement sur la célèbre avenue du VIIIe arrondissement parisien, mais sans gilet jaune ni signe distinctif.

Des rassemblements sont également prévus en banlieue et notamment à Vitry-sur-Seine et à Saint-Ouen.

Sur Facebook également, un évènement propose l’occupation d’un « temple de la consommation » dimanche 17 novembre.

Ronds-points ou péages bloqués et manifestations prévues à Lille, Bordeaux, Lyon ou encore Toulouse

Les gilets jaunes de province ne seront pas en reste ce week-end : des manifestations sont prévues dans les principales villes de France pour marquer une année de mobilisation. A Lille, un défilé partira de la place de la République à 13 heures ce samedi 16 novembre.

A Bordeaux, le péage de Virsac pourrait être bloqué par les manifestants. Les gilets jaunes devraient également se rassembler place de la Bourse samedi après-midi.

A Toulouse, Nantes et Montpellier, les groupes préconisent un « retour aux sources » avec le blocage des ronds-points. Ils devraient également défiler dans les centres-villes en début d’après-midi.