Gilets jaunes: appel à manifester sur les Champs-Elysées samedi 1er décembre

Les annonces d'Emmanuel Macron sur la transition écologique (comme la mise en place d'une sorte "TICPE flottante" qui n'avait pourtant pas marché en 2002) n'ont pas convaincu les gilets jaunes. Tout comme l'entrevue de certains représentants du mouvement avec François de Rugy, et la promesse d'une rencontre avec le Premier ministre Edouard Philippe.

Résultat, ces gilets jaunes ont décidé de lancer un nouvel appel à manifester samedi 1er décembre sur les Champs-Elysées.

"On avait plus de souhaits que ça, on n'était pas que sur la transition écologique… On était sur un débat beaucoup plus grand", a expliqué Eric Drouet, l'un des représentants des gilets jaunes faisant figure de tête d'affiche de cette fameuse délégation "officielle" (qui ne fait pas l'unanimité parmi tous les contestataires).

"Il y aura le rendez-vous, comme samedi dernier, aux Champs-Elysées. Le souhait de tous les gilets jaunes c'est de continuer chaque samedi comme ça, aux Champs-Elysées", a-t-il aussi expliqué.

Mais qui va participer à la mobilisation de samedi (des associations de lutte contre les discriminations, des syndicats de lycéens et étudiants ont dit vouloir rejoindre le mouvement) et ce qui va réellement se passer sur les Champs-Elysées reste encore très flou.

Car divers groupes de gilets jaunes ne sont pas forcément d'accord avec la façon de faire de cette délégation.

Dans le Finistère, par exemple, des groupes de gilets jaunes ont décidé de ne pas monter à Paris et de continuer à manifester dans leur région en renouvelant les blocages et en organisant une marche citoyenne à Brest samedi.

Tous les contestataires s'accordent en revanche sur le principe pacifique des gilets jaunes, mais beaucoup ne veulent pas aller à l'encontre des règles et donc refusent de manifester sur les Champs-Elysées (puisque c'est interdit par la Préfecture de police).