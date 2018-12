Gilets jaunes à Paris: la manifestation va-t-elle dégénérer? (vidéo)

La situation est toujours tendue sur la place de l'Etoile, en haut des Champs-Elysées, en marge de la manifestation parisiennes des gilets jaunes ce 1er décembre. Si la situation ne s'est pas encore embrasée au même niveau que la semaine précédente, forces de l'ordre et manifestants masqués continue de s'échanger projectiles et gaz lacrymogène.

Pour le moment, en milieu de matinée, les manifestants les plus virulents de la place de l'Etoile –"1.500 perturbateurs" selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner– ne sont pas parvenus à maintenir une barricade malgré plusieurs tentatives menées par des individus masqués dont certains exhibent des drapeaux montrant leur appartenance à l'ultra droite (visible sur la deuxième vidéo ci-dessous), comme la semaine précédente.

PARIS #1erDecembre - Barricade en cours de formations. Intervention imminente du canon à eau. #GiletsJaunes pic.twitter.com/Aabj2zdf94 — Clément Lanot (@ClementLanot) 1 décembre 2018

Si la matinée semble encore sous un contrôle précaire, c'est les mouvements prévus dans l'après-midi qui font craindre une aggravation de la situation. A 13h, une manifestation doit partir de la gare Saint-Lazare, à un peu plus d'un kilomètre des Champs-Elysées, à l'appel du collectif "Vérité et Justice pour Adama" (né après la mort d'Adama Traoré, et qui lutte contre les violences policières) avec le soutien de "l'Action Antifasciste Paris-Banlieue" (ultra gauche). Une tentative de joindre ce cortège aux Champs-Elysées risque de rajouter des manifestants radicaux sur un terrain où les forces de l'ordre peinent déjà à éviter l'embrasement. Cela pourrait aussi amener à une confrontation entre militants d'ultra gauche et d'ultra droite, même si une situation similaire n'avait pas entraîné d'affrontements supplémentaires samedi 24 novembre.

Une manifestation est aussi prévue à 14h place de la République à l'appel de la CGT Paris et de plusiuers organisation pour protester contre le chômage et la précarité. A 14h également, c'est une manifestation à l'appel du collectif Rosa Parks qui doit partir place de la Nation. Autant de mouvement qui risquent de mobiliser des forces de l'ordre déjà concentrées sur les Champs-Elysées.

Johanna Primevert, porte-parole de la Préfecture de Police a annoncé sur BFMTV que la police "adopte (son dispositif) en fonction de la situation sans plus de détails".