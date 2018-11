Gilets jaunes à Paris le 1er décembre: les Champs-Elysées ouverts mais contrôlés

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé jeudi 29 que les Champs-Elysées seraient ouverts samedi 1er. Le mouvement des gilets jaunes appelait à une nouvelle fois se rassembler sur la plus belle avenue du monde, alors que la manifestation non-déclarée du samedi 24 avait été le théâtre d'affrontements et d'importantes dégradations.

"Les Champs-Élysées seront ouverts aux piétons dans un dispositif très resserré, très hermétique, sur l'ensemble des accès aux Champs-Élysées. (...) Ils pourront pénétrer, ils seront contrôlés avec une pièce d'identité", a prévenu le ministre sur France 3. Il a assuré qu'aucune demande officielle n'avait été faite concernant une manifestation.

Il a également tenu un discours de fermeté, dénonçant un nouvelle fois les "casseurs" issus de groupuscules politisés: "Nous fouillerons les sacs pour éviter qu'il y ait des armes par destination et que nos forces de l'ordre soient des victimes, surtout que nous savons que l'ultragauche et l'ultradroite, comme ça avait été le cas la semaine dernière pour l'ultradroite en particulier au début de la matinée, se mobilisent pour venir une nouvelle fois casser. (...) Nous aurons des forces d'interpellation sur le site, et dès qu'il y aura des dégâts, des provocations, nous sanctionnerons, nous interpellerons et nous livrerons à la justice".

Le 24 décembre, les autorités avaient proposé aux gilets jaunes de manifester sur Champs de Mars, mais seuls quelques uns avaient accepté. Des milliers avaient en revanche tenté de braver l'interdiction de rassemblement place de la Concorde et s'étaient finalement rassemblés sur les Champs-Elysées. Des cortèges s'étaient également improvisés aux alentours. Quelque 5.000 personnels de sécurité devraient une nouvelle fois être mobilisés samedi 1er.