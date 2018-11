Gilets jaunes à Paris samedi: la Préfecture prépare le siège des Champs-Elysées

La mobilisation des gilets jaunes se poursuit. Alors que la manifestation du samedi 24 novembre sur les Champs-Elysées a été particulièrement mouvementée, des représentants des gilets jaunes ont à nouveau appelé à se rendre sur l'avenue parisienne samedi 1er décembre.

Insatisfaits par les déclarations d'Emmanuel Macron sur la transition écologique et par leur rendez-vous avec François de Rugy, les gilets jaunes ont effectivement renouvelé leurs revendications et appelé un maximum de personnes à manifester sur les Champs-Elysées.

Impactés par les violences qui ont eu lieu samedi dernier, les commerçants du secteur s'étaient montrés très inquiets au sujet de cette nouvelle journée de manifestations.

En prévision de la manifestation des #GiletsJaunes sur les #ChampsElysees samedi 1er décembre, la Préfecture de police enjoint les commerçants du secteur à la plus grande prudence. pic.twitter.com/VuYn7EvDRH — Maeliss Innocenti (@MaelissInn) 29 novembre 2018

La Préfecture de police les a enjoints à la plus grande prudence et les a même mis en demeure, en leur transmettant un avis écrit, demandant de "protéger leurs commerces contre d'éventuelles dégradations" et de "sensibiliser leurs personnels sur les risques encourus".

Lire aussi: une délégation de gilets jaunes reçue vendredi par Édouard Philippe

Contactée par France-Soir, la Préfecture de police a expliqué que le dispositif de sécurité n'avait pas encore été clairement défini ce jeudi matin. Il dépendra du parcours des manifestations: deux déclarations ont en effet été officiellement déposées et sont actuellement à l'étude. Elles concernent un rassemblement place de la Madeleine et une manifestation de Madeleine à place de la République.

Le défilé des gilets jaunes sur les Champs-Elysées devrait encore une fois être interdit. Mais comme samedi dernier, près de 3.000 CRS et gendarmes mobiles devraient être mobilisés pour tenter de contenir les débordements.