Ferrand, Goulard, Sarnez, Bayrou: le remaniement "technique" compliqué par les affaires

Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner avait évoqué un remaniement purement "technique" suite à la démission "de courtoisie" qui intervient après chaque élection législative. Mais les changements sont d'ores et déjà plus important en raison des affaires qui concernent certains ministres, et pourraient même se multiplier.

Des rumeurs courraient depuis plusieurs jours et c'est Richard Ferrand qui a sonné le début de la retraite. Objet d'une enquête préliminaire pour un possible conflit d'intérêts, le ministre de la Cohésion des territoires a accepté sur demande d'Emmanuel Macron de renoncer à son ministère pour briguer le poste clé de chef de la majorité à l'Assemblée nationale.

Une seconde déferlante a frappé l'embarcation du Premier ministre Edouard Philippe avec l'annonce du départ de Sylvie Goulard, pourtant à la tête d'un important ministère des Armées. Un départ également dû à une "affaire", celle des emplois fictifs présumés d'assistants parlementaires européens par le MoDem.

"Dans l'hypothèse où l’enquête préliminaire visant le MoDem conduirait à vérifier les conditions d'emploi de mes assistants au Parlement européen, je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi", a expliqué la ministre démissionnaire.

Un choix qui pourrait provoquer un effet domino. En effet, Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes, est également susceptible de devoir rendre un jour ou l'autre des comptes à la justice dans l'affaire du MoDem. Elle pourrait alors elle aussi viser la tête du groupe LREM à l'Assemblée. "Tout est ouvert pour moi", a-t-elle confié au Parisien.

François Bayrou, qui à la Justice mène son projet de moralisation de la vie publique, pourrait également être concerné. Mais dans le cas du principal allié d'Emmanuel Macron, il n'y a "aucun" problème, a assuré Edouard Philippe ce mardi 20 au matin sur RMC et BFMTV, déclarant que le président du MoDem "a vocation à rester au gouvernement".