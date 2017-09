Loi Travail - Grève et manifestation du 12 septembre: le point sur les perturbations dans les transports

Les Parisiens devront s'armer de patience. En effet, en raison de l'appel à la grève contre les ordonnances réformant le Code du travail, de nombreuses perturbations sont à prévoir dans les transports. Selon un porte-parole de la SNCF, qui s'est exprimé auprès de l'AFP, la circulation est "conforme aux prévisions" ce mardi 12 au matin et "la majorité des lignes" fonctionnent normalement. Pour lui, les usagers ont pris les devant et ont anticipé en arrivant tôt dans les gares de banlieue.

Ainsi, les prévisions communiquées lundi prévoyaient un train sur 2 sur le RER B tout comme sur la ligne R du Transilien, 2 trains sur 3 sur les lignes C et D, et entre 3 trains sur 4 et 4 sur 5 sur les lignes N et U, ainsi que des perturbations sur certains TER en régions. Du côté des lignes Intercités, les prévisions allaient de 1 train sur 2 à 9 sur 10. Quant aux TGV, Eurostar et Thalys, rien à signaler. Sans grande surprise, le réseau RATP se retrouve lui aussi perturbé. Les prévisions prévoyaient 2 trains sur 3 sur la portion du RER A géré par la RATP, 1 sur 2 sur le RER B, et un trafic normal pour les métros.

Les lignes de bus sont elles aussi impactées. En effet, le Service de transport de l’agglomération rennaise (Star) prévoit seulement 40% des services assurés. Pour celles et ceux qui souhaiteraient plus d'informations sur le sujet, il suffit de se rendre sur le site www.star.fr où les prévisions de trafic sont diffusées ou en appelant le 0805 30 50 65 (numéro vert).

La CGT, Solidaires, la FSU mais aussi certaines fédérations et unions départementales de la CFE-CGC et de FO, appellent à la grève et à manifester mardi 12 septembre contre la nouvelle loi Travail dont les cinq ordonnances de modification ont été présentées le 31 août par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud. Après un été de contestation feutrée, car le contenu de la réforme n'était encore connu que de l'exécutif, la plupart des grandes centrales syndicales passent à l'action. Hormis la CFDT et la CFTC, toutes seront ainsi dans la rue.

Le patron de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon -qui organise pourtant son propre rassemblement le 23 septembre prochain- a annoncé participer également à cette journée d'action. Un rendez-vous crucial pour les opposants au texte tout autant que pour l'exécutif et dont les chiffres de mobilisation seront à coup sûr scrutés à la loupe.