Grosse bourde: Marion Maréchal Le-Pen relaie une fausse information sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron

Dans un tweet publié jeudi 2 en début d’après-midi, Marion Maréchal-Le Pen a dénoncé la provenance d’une partie du financement d’En marche!: "30% de la campagne de Macron financée par l’Arabie Saoudite? Nous exigeons la transparence!", rapporte Libération. Une grosse erreur de la part de l'élue FN du Vaucluse qui s'est basée sur une fausse information, démentie depuis.

La députée s'est laissée berner par le "faux" site LeSoir.info, une imitation du véritable site d’information LeSoir.be du quotidien belge Le Soir. Le faux article en question, qui se présente comme une dépêche AFP, écrit qu'un des membres du PS belge annoncerait que "Riyad soutient Emmanuel Macron à la présidentielle 2017" et que "le royaume d’Arabie Saoudite a décidé de financer plus de 30% de la campagne d’Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle 2017". Or ni l’AFP ni Le Soir n'ont jamais publié une dépêche avec de telles informations. Le quotidien belge a d'ailleurs publié un démenti jeudi 2.

Le tweet laissé par Marion Maréchal-Le Pen a été partagé plus de deux cent fois en quelques dizaines de minutes. Une fois avertie de l'intox qu'elle avait relayé une demi-heure plus tôt, la députée s'est empressée de supprimer son message sur le réseau social Twitter. Une réaction tardive puisque la fausse information a très rapidement été reprise par des comptes Twitter de soutien à Marine Le Pen et à François Fillon, mais aussi par le site d'extrême droite identitaire Fdesouche.

Un de ses proches Marion Maréchal-Le Pen s'est justifié au site d'Europe1: "On est très vigilants, on essaye de faire le plus attention possible pour ne pas relayer de fausses informations mais il arrive que certaines passent entre les gouttes. On a supprimé le message dès qu'on a su que c'était faux".

Le nom du faux site LeSoir.info a été déposé par un homme qui se présente comme "Donald Thomas" vivant dans l'Etat américain de Delaware.