Hauts-de-France: Ségolène Royal moquée au carnaval de Dunkerque

La ministre de l'Ecologie Ségolène Royal et le ministre de la Ville, Patrick Kanner, étaient à Dunkerque dans les Hauts-de-France, dimanche 26. S'y déroulait un événement du carnaval de Dunkerque, ouvert depuis le 7 janvier et qui se terminera le 29 avril. Le carnaval est en fait composé de nombreux bals et autres événements durant plusieurs mois à Dunkerque mais aussi dans les villes voisines.

Les deux ministres étaient invités au traditionnel lancer de harengs du haut du balcon de l'Hôtel de Ville. Chapeau folklorique sur la tête et boa autour du cou, les deux politiques ont joué le jeu devant plus de 40.000 participants.

Mais l'ancienne candidate à la présidence de la République a été un peu chahutée par les milliers de personnes réunies sous le balcon: venue plus tôt dans la journée à Boulogne-sur-Mer pour un projet d'éoliennes offshore au large de la ville, la ministre a pu voir une immense banderole de la CGT installée en face de l'Hôtel de Ville qui avait pour message "éoliennes en mer, mort des marins pêcheurs".

Le carnaval a donc quelque peu pris une teinte politique cette année. Les participants ont également scandé quelques grivoiseries à l'égard de la ministre: "Ségolène à poil!" a-t-on pu entendre alors que les ministres jetaient des harengs sous cellophane à la foule. Ségolène Royal s'est bien sûr directement opposée à cette invective par un"non" ferme d'un signe de la main. "Ségolène, des madeleines" ou "les cocus, au balcon!" ont aussi été scandés sans que les deux membres du gouvernement ne s'en contrarient.

"J'ai trouvé ça drôle. Ça donne le sens de l'humour" a réagi Ségolène Royal à l'issu du lancé de harengs.