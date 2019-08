Hollande candidat à la présidentielle face à Macron? La révélation de Valérie Trierweiler

Elle ne parle que peu de François Hollande, son ancien compagnon, dans son nouveau livre On se donne des nouvelles (Les Arènes). Mais c’est une information majeure sur l’ancien président de la République que dévoile Valérie Trierweiler dans son ouvrage. Elle affirme que François Hollande espère encore revenir dans la course à l’Elysée, et battre l’actuel président Emmanuel Macron.

"Il veut de nouveau se placer dans la course à la présidentielle, c'est certain. C'est sa nature, son obsession, sa raison de vivre" explique celle qui est journaliste à Paris Match –l’ouvrage est d’ailleurs composé de ses meilleurs reportages et de souvenirs personnels– et qui assure que son ancien compagnon regrette de ne pas avoir tenté sa chance en 2017.

Valérie Treirweiler explique surtout qu’il en fait une affaire personnelle vis-à-vis de son successeur: "Il sème ses petits cailloux, en lance d'autres sur celui qui lui a succédé et qu'il honnit. Il veut prendre sa revanche sur Macron et sur son quinquennat impopulaire. Il n'aime pas être mal-aimé".

La journalise livre enfin une anecdote plus intime, affirmant revoir parfois celui dont elle a partagé la vie pendant une dizaine d’années.

Valérie Trierweiler avait remporté un succès phénoménal en librairie en publiant en 2014 Merci pour ce moment où elle évoquait, avec de nombreux détails embarrassants pour le locataire de l’Elysée, sa vie commune avec François Hollande. L’ouvrage s’était écoulé à plus de 700.000 exemplaires.