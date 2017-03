Il n'y avait pas 200.000 personnes place du Trocadéro lors de la manifestation de soutien à François Fillon

Les soutiens de François Fillon se sont rassemblés dimanche 5 sur la place du Trocadéro, dans le XVIème arrondissement de Paris. Une occasion pour le candidat Les Républicains de confirmer sa participation à l'élection présidentielle alors que beaucoup de ses appuis ont annoncé la semaine dernière ne plus vouloir le soutenir après qu'il ait annoncé sa future mise en examen mercredi 1er.

Le rendez-vous était donc pris à 15h, pour les citoyens et politiques soutenant François Fillon. Une grande manifestation a eu lieu afin de relancer la campagne du candidat.

Mais tandis que le police annonçait 40.000 participants maximum, les organisateurs en comptaient plus de cinq fois plus. François Fillon lui même expliquait au 20h de France 2 qu'il avait réuni 200.000 personnes alors que Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée et proche du candidat, comptait "près de 300.000" participants sur son compte Twitter.

-@FrancoisFillon n'a jamais été le candidat du microcosme. C'est le peuple qui parle auj. Réunir près de 300 000 pers. c'est historique ! pic.twitter.com/eGBHSQlhiq — Bruno Retailleau ن (@BrunoRetailleau) 5 mars 2017

Pourtant, bien que la place et les rues y menant étaient bien remplies il est mathématiquement impossible que 200.000 ou 300.000 manifestants aient été présents. En effet, la place s'étend sur un peu plus de 21.000 mètres carrés, il faudrait donc que presque dix personnes se partagent chaque mètre carré pour que 200.000 personnes puissent être présentes soulignait Samuel Laurent, journaliste au journal Le Monde.

La place fait 164 m de diamètre, soit 21 000 m2. Donc presque 10 personnes au m2... https://t.co/whfOeYIdZF — Samuel Laurent (@samuellaurent) 5 mars 2017

Les chiffres les plus probables d'après les données évoquées par les journalistes présents et les forces de police s'élèverait à 45.000 personnes au maximum puisque sur de nombreuses photos l'on voit bien que même s'il y a foule, les manifestants ne sont pas serrés comme le voudrait leur nombre supposé par les organisateurs.