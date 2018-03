Inde: Macron rembarre une journaliste sur sa visite au Taj Mahal (vidéo)

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont offerts dimanche 11 une escapade romantique, et privée, au Taj Mahal, emblématique mausolée des monarques moghols qui ont régné sur l'Inde près de trois siècles et ode à l'amour.

Un guide francophone a expliqué au couple Macron l'architecture et l'histoire du lieu, construit durant la première moitié du XVIIe siècle par l'empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse Arjumand Bânu Begam, aussi connue sous le nom de Mumtaz Mahal, qui signifie en persan "la lumière du palais". "C'est un lieu absolument magnifique, un lieu qui est à la fois l'un des sommets de l'art mondial et de l'art islamique puisque c'est un lieu qui est la quintessence de l'art moghol", a déclaré le chef de l'État à l'occasion de cette escapade amoureuse avec la première dame.

En conférence de presse ce lundi 12, il a répondu sèchement à une journaliste qui l'interrogeait sur le caractère privée de cette visite où de nombreux journalistes étaient présents. "Je vous remercie de l'intérêt de votre question (...) qui manifeste toute la richesse que vous avez dû tirer de ce déplacement (...) je crois que plusieurs d'entre vous étaient satisfaits d'être là" a répondu le chef de l'Etat. Et de poursuivre avec sécheresse: "Si la frustration de ceux qui n'étaient pas là les conduit à poser des questions de ce type, c'est en effet à se poser la question (...) de savoir si ça ne devrait pas être totalement fermé aux médias".

Emmanuel Macron agacé par la question d'une journaliste sur sa visite au Taj Mahal pic.twitter.com/MiXs8B92tL — BFMTV (@BFMTV) 12 mars 2018

Avant de conclure, pour dissuader toute question du même type: "Je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité dont vous venez de faire preuve. S’il y a des questions de fond, je les prends toutes…".