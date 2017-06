Mort d'al-Baghdadi annoncée par la nouvelle ministre de la Défense Florence Parly: attention c'est un fake [MAJ]

INFOX - Il s'y sont laissés prendre, omettant de vérifier la fameuse petite pastille bleue rappelant qu'un compte a été certifié. Un compte Twitter au nom de Florence Parly, la nouvelle ministre de la Défense nommée mercredi 21 vient de publier un post indiquant la mort du dirigeant de l'Etat islamique Abou Bakr al-Baghdadi. Problème: c'est un faux.

Le General Pierre de Villiers m'annonce maintenant que les Forces françaises en Irak confirment la mort du Chef de EI Abou Bakr al-Baghdadi. — Florence Parly (@ParlyFlorence) 22 juin 2017

En apparence, le compte n'est pas trop mal falsifié. Une vraie photo de la ministre, des posts écrits sans faute d'orthographe, un nom de compte plausible (@ParlyFlorence) et un contexte rendant possible l'information avec le siège de Mossoul et la destruction de la mosquée Al-Nouri, le seul endroit où al-Baghdadi a fait une apparition publique en juillet 2014.

Mais d'autres signes ne trompaient guère sur la nature frauduleuse du compte. Primo, l'absence de certification par Twitter, ce qui suffit normalement à disqualifier un compte aux yeux des observateurs aguerris. Secundo, un compte qui ne comporte que deux messages et qui a été créé mercredi 21 au soir, seulement. Et donc le premier message "sérieux" serait pour annoncer sans précaution la mort du haut dignitaire de l'organisation terroriste.

Or, ils sont pas moins de 1.883 abonnés à suivre le compte factice depuis sa création. Et dans la liste des "followers", des journalistes de premier plan, des chaînes d'informations, ou même le compte officiel de la Place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. Cela ne signifie pas cependant que ces abonnés sont nécessairement tombés dans le panneau du faux tweet. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, a par contre retweeté le message avant de l'effacer dans la foulée.

Contacté par FranceSoir, le ministère de la Défense a démenti tout lien de la nouvelle ministre avec ce compte, confirmant qu'il s'agissait évidemment d'un faux.

Mise à jour à 12h01: Un nouveau post publiée sur le compte, qui est visiblement maintenant sous contrôle des autorités, vient de publier un message expliquant que le compte a été créé par un journaliste italien, Tommasso Debenedetti, qui a par le passé répandu de fausses nouvelles à plusieurs reprises.

Attention. Faux compte crèe par le journaliste italien Tommasso Debenedetti. — Florence Parly (@ParlyFlorence) 22 juin 2017

[NDLR, à : ce compte twitter a été fermé, ce qui explique la mise en forme des tweets intégrés dans cet article. Le contenu reste toutefois original.]