INFO FRANCE-SOIR - Sénatoriales: le recours contre l'élection de Karoutchi déposé par des candidats LR

INFO FRANCE SOIR - Le Conseil constitutionnel a publié vendredi 6 la liste des recours déposés suite aux élections sénatoriales du 24 septembre. Parmi les 11 contentieux recensés, deux concernent le seul vote dans les Hauts-de-Seine, où notamment Roger Karoutchi a été élu. Selon nos informations, au moins l'un d'entre eux trouverait son origine du côté des "déçus" du résultat qui étaient candidats... sur la liste LR menée par l'ancien secrétaire d'Etat de Nicolas Sarkozy.

Pas moins de quatre listes de droite étaient en lice pour ce vote: celle étiquetée LR menée donc par Roger Karoutchi et trois autres dissidente divers droite. Devancé d'une courte tête par l'une d'elles, la liste du sénateur sortant a ainsi vu un seul de ses membres être élu. Deuxième dans l'ordre d'inscription, Isabelle Debré -mariée au fils de- a ainsi échoué aux portes de sa réélection à un cheveu: 14 voix.

Au lendemain du scrutin un recours a été déposé. Selon une source proche du dossier contactée par France-Soir, ce sont donc des propres membres de la liste LR qui en seraient à l'origine. Ils auraient soulevé des soupçons d'irrégularité à Puteaux, la commune de Joëlle Ceccaldi-Raynaud (LR).

L'élue, maire depuis 2004 et auparavant conseillère générale des Hauts-de-Seine de 1989 à 2004, a été épinglée par le passé par Le Canard enchaîné et Mediapart pour des soupçons d'évasion fiscale, sur lesquels l’Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLIFF) est saisi depuis mi-2016.

Roger Karoutchi et Isabelle Debré, cités par Public Sénat, affirment pour leur part ne pas être à l'origine du recours ni connaître les requérants.