"Je fonce et j'écrase toute cette merde": l'appel à la violence islamophobe d'un élu du Pontet

Les propos tenus par le conseiller municipal du Pontet sont d'une rare violence. Christian Rippert, ancien élu du Rassemblement national qui fait toujours partie de la majorité dans la ville du Vaucluse, s'est fendu d'un commentaire relevant de l'appel à la violence et de l'apologie du terrorisme sur Facebook, le 29 juillet dernier.

En commentaire de deux photos, l'une montrant un camion et l'autre des fidèles musulmans pratiquant une prière dans la rue, accompagnée de la légende suivante: "Tu es au volant de ce camion, tout d'un coup tu arrives dans une petite ruelle étroite et tu vois ça", le conseiller municipal a écrit: "Je fonce et j'écrase toute cette merde". A noter que les autres commentaires des internautes sous cette publication sont du même acabit.

Mon tweet concernant les propos islamophobes de #ChristianRippert le conseiller municipal du Pontet a été supprimé par Twitter.

Continuez à partager l'article https://t.co/7sszgM7etP pic.twitter.com/CM05z3crEe — Dômes & Minarets (@domes_minarets) August 3, 2019

Comme le rapporte France Bleu Vaucluse, l'affaire embarrasse la mairie RN du Pontet dont le standard "ne cesse de sonner". "Christian Rippert les a tenus à partir de son compte Facebook personnel et dans le cadre de sa vie privée", a expliqué Joris Hébrard, le maire du Pontet qui "ne cautionne en aucune manière ce commentaire" qu'il a jugé "stupide". L'édile a ajouté que son conseiller municipal avait été convoqué pour s'expliquer.

Eric Moustaqil, président de SOS Racisme dans le Vaucluse, a fait savoir à la radio qu'une plainte va être déposée contre l'élu. "Que chacun prenne ses responsabilités : cet élu doit démissionner pour une question de probité. La justice, elle, doit sanctionner cet appel à la haine raciale, et je lui fais confiance en tant que républicain et laïc", a-t-il précisé.

Jointe par France Bleu, la direction du Rassemblement national dans le département a fait savoir que Christian Rippert n'appartenait plus au parti de Marine Le Pen depuis 2017.