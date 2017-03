Jean-Luc Mélenchon dit "non" au grand débat organisé par France 2 le 20 avril

Jean-Luc Mélenchon a annoncé ce mardi 28 qu'il refusait de se soumettre au calendrier de France Télévisions. France 2 souhaitait en effet organiser son grand débat politique pour la présidentielle le 20 avril, soit trois jours avant le premier tour. Hors de question pour le député européen, qui est crédité dans le dernier sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France de 14% d'intentions de vote (dépassant Benoît Hamon).

Un délai bien trop bref entre l'émission et le jour J pour Jean-Luc Mélenchon qui détaille dans un post de son blog –où il fait le point sur sa campagne– les raisons motivant son refus. "La chaîne ne s’est pas demandé si nous sommes d’accord pour mettre en jeu toute notre campagne 48 heures avant le vote, ni ce que nous avions prévu de faire à cette date, ni s’il est décent et conforme qu’une campagne électorale s’achève par un événement auquel il est impossible de répliquer le cas échéant" explique le candidat. Il ne manque pas d'égratigner la démarche de France 2 qu'il décrit comme étant un "véritable traquenard qui fonctionne seulement comme un spectacle, dont la volonté de mise à mort est tellement évidente qu’elle est insupportable même quand un de nos adversaires y est soumis! Il me paraît donc essentiel de ne pas accepter d’être réduit de cette façon grossière en +chair à buzz+. Et encore moins de permettre à une équipe trop bien connue pour sa fascination pour le seul spectacle de dominer la conclusion d’une campagne de cette importance".

Le candidat estime qu'il n'est pas possible d'envisager sérieusement un débat majeur réunissant tous les candidats au-delà du 17 avril. Le groupe d'audiovisuel public n'a en tout cas pas réagi à cette défection annoncée. Sauf surprise, le débat du 20 avril réunira donc les dix autres candidats, qui seront soumis à une stricte égalité dans le temps de parole.