Jean-Luc Mélenchon justifie son patrimoine et tacle Fillon et Le Pen

Dans une campagne marquée par les affaires et une exigence de transparence de plus en plus importante, le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a détaillé ce mercredi 22 sa déclaration de patrimoine sur son blog.

Une avance sur les règles et sur ses concurrents qui reste relative. En effet, si le président de la République devait déjà publier sa déclaration de situation patrimoniale dès son élection, la règle vaut depuis 2016 pour tous les candidats ayant récolté leurs 500 signatures. Ce qui est le cas pour Jean-Luc-Mélenchon et 10 autres. Et ce patrimoine doit être dévoilé ce mercredi soir par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Par ailleurs, François Fillon avait pris les devants dès le 6 février dernier afin de contrer les accusations du "PenelopeGate". Il avait été imité quelques jours plus tard par Benoît Hamon.

Jean-Luc Mélenchon détaille ainsi son patrimoine, sur un ton léger et en profitant pour adresser quelques saillies aux autres candidats. Il dit ainsi depuis 2013 avoir déménagé pour "acquérir un appartement plus grand (110 m2) dans (un) arrondissement populaire de Paris. Hélas il se situe aux abord d’un feux rouge d’un grand boulevard. Mais sinon j’en suis content". Acquis grâce à un prêt pour 800.000 euros, ce bien est estimé par son propriétaire à 837.000 euros après des travaux "d’un gout exquis qui doivent tout à ma vision du monde".

A cela s'ajoute une maison de vacances à Montargis (Loiret) dont Jean-Luc Mélenchon ne précise pas la valeur.

En terme de liquidité, il évoque "un livret bleu, un LDD et un compte épargne logement, pour un total de 98.000 euros en prévision de travaux". Avec 165.000 euros de dettes, Jean-Luc Mélenchon estime donc son patrimoine net à 965.000 euros.

Cette déclaration est aussi pour lui l'occasion d'égratigner certains candidats au premier rang desquelles Marine Le Pen et François Fillon. "Je ne fais pas semblant d’habiter Hénin-Beaumont(...) aucun membre de ma famille n’a été mon employé, aucun n’a été mis en cause dans une affaire fiscale", tacle-t-il.

Anticipant probablement les attaques sur un patrimoine plus que confortable pour un élu d'extrême gauche, il déclare également: "j'épargne beaucoup parce que je suis très bien payé au Parlement européen, parce que j’ai hérité de mes parents et parce que je reçois une part de droits d’auteur. Mais surtout parce que je n’ai ni loisirs, ni passions coûteuses en matière de fringues, de voitures ou de montres".