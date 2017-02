Jean-Marc Ayrault renonce à la vie politique

Ancien Premier ministre et actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault a annoncé dans un entretien à Ouest-France publié lundi 20 qu'il mettrait un terme à sa carrière politique après l'élection présidentielle.

"J’estime que c’est ma responsabilité de transmettre à d’autres générations", a-t-il déclaré lors d'un déplacement en Allemagne. "J’ai préparé le terrain, dès 2008. Johanna Rolland est aujourd’hui maire de Nantes. Elle a à peine 40 ans. Elle fait bien son travail et représente l’avenir de la ville. Karine Daniel est aujourd’hui députée. L’honneur de la politique, ce n’est pas de s’accrocher tout le temps".

Celui qui a également été une figure de la politique en Loire-Atlantique ne compte donc pas non plus se représenter au niveau local. Cela après une carrière de plus de 40 ans.

Jean-Marc Ayrault a en effet débuté comme Conseiller général de Loire-Atlantique en 1976 avant d'être maire de Saint-Herblain de 1977 à 1989. Maire de Nantes de 1989 à 2012, il remportera également toutes les élections législatives de la circonscription et siègera donc comme député de 1986 à 2016, ne quittant son siège que pour son passage à Matignon (2012-2014) puis au Quai d'Orsay (depuis février 2016).

S'il ne compte plus briguer de mandat, Jean-Marc Ayrault, pourrait rester engagé dans la vie publique, mais pas seulement. "Je peux être utile. Je peux soutenir, je peux m’engager aussi dans la société civile. Ça peut être l’occasion pour moi de donner un retour d’expérience, avec des cours que je pourrais donner ici ou là", a-t-il précisé au quotidien local.

L'annonce de Jean-Marc Ayrault met également en lumière les interrogations quant à l'avenir des membres du gouvernement. Nombre d'entre eux, fidèles de François Hollande, devront choisir entre soutenir Emmanuel Macron ou Benoît Hamon.

"Du côté de Benoît Hamon, les conditions ne sont pas encore remplies pour être sûr d’être au second tour. Quant à Emmanuel Macron, j’attends son programme", a lâché Jean-Marc Ayrault.

Cette annonce fait suite à celle de Bernard Cazeneuve de ne pas briguer de nouveau mandat de député après la présidentielle. Le Premier ministre n'a toutefois pas évoqué sa retraite politique.