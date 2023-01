Jeffrey Epstein “a été assassiné”, selon son ex-compagne Ghislaine Maxwell

"Je pense qu'il a été assassiné" : Ghislaine Maxwell se dit convaincue que la mort de son ex-compagnon, Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août 2019, était un meurtre et non pas un suicide. Dans une interview accordée lundi depuis sa prison à Brooklyn à une chaine britannique, celle qui a été condamnée à 20 ans de réclusion pour “trafic sexuel de mineures” a aussi exprimé ses regrets d’avoir rencontré le financier.

Jeffrey Epstein, arrêté et incarcéré en juillet 2019 à New York, a été retrouvé pendu le 10 août de la même année dans sa cellule. Son procès, à l’issue duquel il pouvait encourir une peine pouvant aller jusqu’à 45 ans de prison, était fixé par le procureur au mois de juin 2020. Sa campagne, Ghislaine Maxwell, fille du richissime patron de presse britannique Robert Maxwell, a été condamnée, en juin 2022, à 20 ans de réclusion pour avoir aidé, selon la justice américaine, Jeffrey Epstein à attirer des filles mineures dans ses propriétés afin d’avoir des rapports sexuels avec elles.

Dans une interview accordée à TalkTV et diffusée lundi 23 janvier dans le cadre d’un reportage, elle s’est dite convaincue “qu’il a été assassiné”. Sans détailler les raisons de sa conviction ni avancer un possible mobile pour cet assassinat, Ghislaine Maxwell s’est dite “sûre” que “Jeffrey Epstein était confiant quant à l’obtention d’un accord à l’amiable”. “J’étais choquée. Je me demandais comment cela était arrivé”, a-t-elle ajouté, à propos de la nouvelle de sa mort.

"I believe that he was murdered."



