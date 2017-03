Julien Dray donne des conseils à Benoît Hamon pour la suite de sa campagne (VIDEO)

Julien Dray était l'invité de la matinale de la radio RTL ce lundi 20. Jusqu'ici discret depuis le résultat de la primaire de la gauche, le socialiste s'est exprimé sur la campagne de Benoît Hamon.

Alors que le meeting de ce dernier à Bercy a rassemblé 15.000 personnes dimanche 19, Julien Dray représentait le Parti socialiste lors de la matinale de RTL, présentée par Yves Calvi.

Julien Dray a émis des doutes quant à la réunion publique du candidat PS "mission réussie, je ne sais pas..." a déclaré le socialiste, soutien de Vincent Peillon pendant la primaire de la gauche.

Selon lui, Benoît Hamon se trompe d'adversaire en attaquant Emmanuel Macron et exhorte le candidat à ne"pas considérer qu'Emmanuel Macron est le pire adversaire dans cette campagne" car c'est bel et bien le "combat frontal contre la droite et l'extrême droite" qui doit être sa priorité d'après Julien Dray.

Il a toutefois rappelé qu'il ne soutenait pas le leader d'En Marche!: "J'ai des divergences avec Macron, je ne suis pas d'accord avec mon programme, je ne suis pas macroniste, je suis socialiste".

Au passage, le socialiste en a profité pour tacler François Fillon: "Je considère que la manière dont la droite républicaine a accepté la candidature de François Fillon est une insulte à la République".

En outre, Julien Dray a évoqué le pacte de non-agression passé entre Jean-Luc Mélenchon et Benoit Hamon, qui pour lui n'a pas lieu d'être. Ainsi il appelle le candidat PS à briser ce pacte et à "mettre Jean-Luc Mélenchon devant sa responsabilité".

De plus, le ralliement d'EELV à la candidature de Benoît Hamon n'a pas plu à Julien Dray, qui l'a fait savoir en le qualifiant de "sectaire". Selon lui, cette union irait à l'encontre de l'esprit de rassemblement que devrait insuffler la campagne du candidat socialiste afin de ne pas voir partir une partie du PS vers En Marche! .

(Voir ci-dessous l'interview de Julien Dray lors de la matinale de RTL)