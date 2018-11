Kuzmanovic règle ses comptes avec la France insoumise

"Je pars avec le sentiment d’un grand gâchis et d’une occasion manquée", c'est par ses mots, durs, que Djordje Kuzmanovic a marqué sa rupture consommée ce mercredi 28 avec la France insoumise. Celui qui était encore il y a peu conseiller aux affaires internationales de Jean-Luc Mélenchon a décidé de quitter le mouvement avec perte et fracas suite à son éviction de la liste pour les élections européennes.

Dans une longue lettre ouverte diffusée par Marianne, Djordje Kuzmanovic détaille les raisons de sa rupture avec la FI et le moins que l'on puisse dire cet que cet officier de réserve ne mâche pas ses mots. "Je vais éviter aux décideurs de la FI de chercher dans des statuts inexistants les raisons pour m’exclure également de cette fonction, dont la définition n’existe pas davantage: je choisis de la quitter", explique-t-il.

Le désormais ex-orateur de la France insoumise pointe les raisons de son départ. Dans un premier temps, il critique "un manque profond de démocratie" au sein du parti de Jean-Luc Mélenchon. "La forme horizontale et gazeuse du mouvement, censée reposer sur les initiatives du terrain, recouvre, comme souvent, l’extrême concentration du pouvoir aux mains d’un petit groupe de nouveaux apparatchiks et bureaucrates, aux convictions mollement sociales-démocrates, qui, parce qu’ils n’ont jamais été élus, ne peuvent pas non plus être démis de leurs fonctions", tacle celui qui incarnait la ligne souverainiste au sein de la FI.

Et d'ajouter: "L’absence apparente de hiérarchie assure un fonctionnement largement arbitraire: les décisions sont prises par cette petite nébuleuse, sans appliquer de règles (absentes) ni consulter la base (dépourvue de structure et de moyens d’expression)".

Djordje Kuzmanovic explique également que la ligne politique du parti est l'une des raisons de son départ. Il accuse notamment le parti de s'être détourner des classes populaires pour "draguer" les "classes urbaines cultivées, ces fameux «bobos»" qui "votent aux élections européennes". Il fustige également le rapprochement voulu avec d'autres forces de gauche comme les transfuges du PS Emmanuel Maurel et Marie-Noël Lienemann.

"La complaisance des segments gauchistes de la FI à l’égard des thèses indigénistes, le mépris affiché pour les forces de l’ordre, la négation du problème posé par l’islamisme et le refus de regarder en face les défis posés par l’immigration ont produit des ravages dans notre électorat potentiel, faisant apparaître la FI comme la vieille gauche à peine repeinte, coupable du même angélisme, incapable de réalisme et de fermeté", persiste et signe l'ancien proche de Mélenchon. C'est d'ailleurs ce genre d'accusations qui auraient, selon Le Figaro, provoqué l'éviction de Djordje Kuzmanovic.