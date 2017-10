La Courneuve: la mairie suspend une collaboratrice pour un tweet polémique sur "le martyr" de Marseille

Les propos de Sonia Nour ont déclenché une violente polémique sur Twitter. Cette collaboratrice du maire PCF de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), Gilles Poux, fonctionnaire territoriale, a été suspendue après un tweet qualifiant l'auteur de l'attaque de Marseille de "martyr", a annoncé ce mardi 3 la mairie.

"Quand un martyr égorge une femme et poignarde une autre, là ça fait du bruit. Terrorisme, du sang, civilisation, bla bla bla... Par contre, que le terrorisme patriarcal nous tue tous les deux jours, on l'entend moins votre grande gueule", dénonçait Sonia Nour sur Twitter.

Des propos qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux et notamment chez les militants et élus de droite et d'extrême-droite.

Face à la levée de bouclier provoqué par son message, la jeune femme a expliqué plus tar: "Le mot martyr ne veut pas dire +le juste+. Je l'emploie pas dans le sens chrétien mais dans le sens psychanalytique du terme. D'un point de vue narcissique". Et de poursuivre: "Malgré les croyances populaires, les attentats-suicides ne sont liés ni au fondamentalisme islamique, ni à la religion en général (voir mouvements fachos nationalistes etc.). En France, nous avons l'équivalent d'un Bataclan chaque année pour les femmes. Meurtres de masse par étranglement, coups, coup de fusil, poignard... par des hommes. En quoi le crime dit +islamiste+ serait plus atroce que le crime de femmes par leur conjoint ou ex... ?".

Gilles Poux a produit un communiqué de presse dans lequel il a annoncé une suspension à effet immédiat de cette collaboratrice. "Les propos tenus par Sonia Nour sont inacceptables. Je les condamne sans nuance", a fait savoir l'édile.

Communiqué de presse : pic.twitter.com/SassCxXC6I — Gilles Poux (@Gilles_Poux) 3 octobre 2017

Quelques heures plus tard, après avoir été suspendue de son poste à la mairie, Sonia Nour s'en ait ému sur son compte Facebook: "Je vous demande de l'aide. Je n'ai jamais fait d'apologie de terrorisme. Suite aux déferlements de haine des fachos, je viens de me faire suspendre de mon taf et je vais en conseil de discipline pour un statut Facebook".

Le journal Le Parisien note que "Le secrétaire départemental du FN Jordan Bardella a effectué un signalement auprès du procureur de la République de Seine-Saint-Denis pour dénoncer des propos qu’il qualifie +d’apologie du terrorisme+".