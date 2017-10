La députée France insoumise Danièle Obono critiquée après avoir émis des doutes sur "le concept flou" de radicalisation

Danièle Obono, députée de la France insoumise, a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux après avoir remis en cause, dimanche, "le concept de radicalisation". Affirmant que quelqu'un peut être "sexiste et religieux", sans pour autant être "radicalisé". Des propos qui ont fait bondir certains internautes et les opposants politiques de la FI, dont Marine Le Pen qui les a jugés "irresponsables".