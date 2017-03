La mairie de Lyon refuse une salle à Christiane Taubira car elle soutient Benoît Hamon

Polémique autour de la venue de Christiane Taubira à Lyon. L'ancienne garde des Sceaux s'est en effet vue refuser le droit d'utiliser une salle municipale alors qu'elle doit se rendre samedi 11 dans la capitale des Gaules. La cause invoqué par la mairie: le fait que cela reviendrait à faire profiter un candidat à la présidentielle -en l'occurrence Benoît Hamon, soutenu par Christiane Taubira- d'un avantage indu.

Mais la décision fait polémique dans la mesure où il ne s'agit pas d'un meeting à proprement parler, et parce que le maire (PS) de Lyon Gérard Collomb est l'un des plus anciens et des plus actifs soutiens d'Emmanuel Macron.

En principe, Christiane Taubira devait se rendre dans l’une des douze MJC (Maison des jeunes et de la culture) subventionnées par la Ville de Lyon pour y faire la promotion de son livre Nous habitons la Terre, la librairie voisine étant trop petite, révèle Le Progrès. Mais cette apparition ne devait pas -du propre aveu des organisateurs- se limiter à de simples commentaires littéraires.

Par conséquent la mairie de Lyon est revenue sur son autorisation car "un candidat ne doit pas bénéficier d’avantages, matériels ou non, provenant d’une collectivité publique pour sa campagne électorale. En conséquence, les services de l’État et les collectivités territoriales ne doivent pas engager de telles actions à compter du 1er avril 2016 pour l’élection présidentielle et à compter du 1er juin 2016 pour les élections législatives".

Une décision qui fait débat dès lors que Chritiane Taubira n'est pas elle-même candidate à la présidentielle et qu'elle a lieu dans le fief d'un proche d'Emmanuel Macron. Celui-ci avait d'ailleurs été accueilli à l'hôtel de ville en juin dernier. Il avait alors déjà lancé son mouvement En Marche! mais n'était pas officiellement candidat.

L'université Lyon 2 a finalement accepté d'accueillir l'ancienne ministre de la Justice.