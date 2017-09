La prime d'activité sera revue à la hausse dans un an

Le ministère des Solidarités a indiqué jeudi 14 à l'AFP que la prime d'activité augmenterait de 20 euros dès octobre 2018. La revalorisation de cette allocation, réservée aux travailleurs les plus modestes, vaudra pour tous les bénéficiaires.

L'entourage d'Agnès Buzyn a aussi assuré que cette hausse de l'aide ne serait pas la dernière du quinquennat, conformément à la promesse de campagne du candidat Macron. Il avait en effet affirmé que la prime d'activité augmenterait de 50% durant sa présidence.

"Cette revalorisation sera mise en œuvre en deux étapes: dès octobre 2018, la prime d'activité sera revalorisée de 20 euros pour tous les bénéficiaires. (...) A partir de 2019, une seconde étape sera engagée, pour atteindre progressivement 80 euros de gain de pouvoir d'achat mensuel pour un salarié au Smic. Cette revalorisation s'ajoute au bénéfice lié à la mesure d'allègement des cotisations sociales", a-t-on expliqué au ministère des Solidarités.

En moyenne, les foyers bénéficiaires de cette prime touchent 161,50 euros par mois. L'allocation, qui a remplacé le RSA-activité et la prime pour l'emploi en janvier 2016, a été mise en place pour permettre aux travailleurs les plus modestes d'avoir un complément de revenu et donc plus de pouvoir d'achat. Pour toucher cette allocation, il faut faire des démarches auprès des Caisses d'allocations familiales (Caf).

Pour en bénéficier, il faut avoir au moins 18 ans, avoir un salaire inférieur à 1.500 euros par mois et vivre sur le territoire français (Outre-mer compris).