La région PACA s'appelle désormais "la Région Sud"

Ne l'appelez plus PACA mais "région Sud". Et il s'agit d'une dénomination très officielle puisqu'elle est le fruit d'une volonté du conseil régional qui a voté, vendredi 15 décembre à Marseille, l'adoption d'un nouveau nom, "Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur", lors de son assemblée plénière. les élus du Front national se sont abstenus de participer au suffrage.

Une initiative du président LR de la région, Renaud Muselier, qui n’aimait ni le nom complet, "compliqué à l’oral", ni le diminutif, qu’il jugeait creux. En effet, selon lui le nom Provence-Alpes-Côte-d'Azur, "fréquemment réduit à l'acronyme Paca, (...) perd toute signification auprès du grand public régional, national et international".

"C'est une évidence, tout un chacun pense au Sud quand il pense à notre région et non pas à Paca", a ajouté l'élu. Et d'ajouter: "aucune autre région n'a choisi le Sud pour valoriser son territoire, donc moi je l'ai pris!".

Le "Sud induit une image très positive: le bien-vivre, la lumière, les paysages de rêve, etc...", a expliqué de son côté Roland Giberti, conseiller régional des Bouches-du-Rhône et maire de Gémenos.

La marque "Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur" sera déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi). Le nouveau nom devrait figurer sur les documents officiels dès 2018, souligne Nice-Matin.

Il s'agit donc de la dernière région a "changé" de nom après la grande réforme territoriale de 2015. Ainsi, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et le Grand Est forment de nouvelles entités administratives françaises.