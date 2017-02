Laurence Rossignol estime que l'accès aux sites pornographiques est trop simple pour les mineurs et veut l'interdire

Dans un entretien vidéo accordé au site Padreblog et mis en ligne ce lundi 20, Laurence Rossignol affirme "qu'il faut lutter contre l’industrie pornographique" et interdire l’accès des mineurs aux sites internet qui diffusent ces images "avilissantes". Ainsi, il est anormal "qu’un enfant jeune, 11 ans 12 ans, ait accès à des images pornographiques violentes qui vont lui donner des rapports hommes femmes et de la sexualité qui n’a rien à voir avec ce que l’on souhaite pour lui pour être un adulte heureux".

La ministre de la Famille de l’Enfance et des Droits des Femmes a estimé également que "la pornographie est une violence faite aux femmes, c’est une (…) forme d’exploitation sexuelle pour celles qui jouent dans ces films pornographiques".

"Il faudra contraindre et fermer l'accès des sites internet" aux enfants, a-t-elle martèle tout en concédant la difficulté de cette démarche, beaucoup des sites visés n'étant "pas en France" et que les démarches s'heurtait parfois "à la liberté de création, à la liberté d’expression sur le net. On voit bien que la liberté d’expression, ça sert à tout, aussi à défendre la pornographie sur le net".

La loi du 13 novembre 2014, prévoit déjà que "le fait d'inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, ou de faire commerce d'un message pornographique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende".

Padreblog est un site animé par des prêtres catholiques qui inaugure ainsi une série de rencontres avec des personnalités, "compris extérieures à l’Eglise ou loin de ses idées".